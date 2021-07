Lawrence Stroll ne sera pas « bousculé » dans la quête du titre mondial

in

Lawrence Stroll dit qu’il ne sera pas bousculé dans sa quête pour amener les championnats du monde à Aston Martin.

Mais l’homme d’affaires canadien conteste toute suggestion selon laquelle il a été un « perturbateur » qui va à l’encontre de l’idéologie de la Formule 1.

Propriétaire de l’équipe Aston Martin, qui représente la marque de voitures de luxe britannique dont il est le président exécutif, Stroll n’a pas caché ses ambitions élevées d’atteindre le sommet de la F1.

Jusqu’à présent, son équipe n’a remporté qu’une seule victoire en course, via Sergio Perez au Grand Prix de Sakhir en 2020, lorsqu’elle a terminé quatrième du Championnat du monde des constructeurs.

Cependant, il serait également juste de dire qu’Aston Martin n’est pas l’équipe la plus populaire du paddock en raison d’une forte dépendance à leur association technique avec Mercedes, à leur traitement impitoyable de Perez lorsqu’il a été abandonné au profit de Sebastian Vettel et de Stroll. fils, Lance, ayant une position apparemment étanche dans l’autre voiture.

Aston Martin fait actuellement l’objet d’un processus de recrutement ambitieux, attirant un nombre croissant d’employés d’autres équipes, et dispose également d’une nouvelle usine et d’une soufflerie à la pointe de la technologie.

Tout cela fait partie des plans que Stroll a pour Aston Martin de capturer des titres, quoi que cela implique dans les limites acceptées du sport.

“Si vous allez être un push-around, faute d’un meilleur mot, je ne pense pas que vous allez réussir dans ce sport ou dans tout autre sport”, a déclaré Stroll, cité par Motorsport.com.

« Je ne sais pas si j’ai été un perturbateur. J’ai défendu ce que je crois être correct. Je n’ai pas fait un investissement important dans cette entreprise pour ne pas me battre pour les championnats du monde. Nous allons donc faire tout ce qu’il faut, dans les règles évidemment.

“Et étant un gentleman, je ne pense pas que nous ayons fait quoi que ce soit qu’une autre équipe ne voudrait pas essayer de construire une organisation fantastique. Je parle quand je pense que quelque chose ne va pas.

Stroll pense que la nouvelle usine de l’équipe à Silverstone et la soufflerie, qui seront achevées dans les deux prochaines années, leur donneront un avantage sur leurs rivaux.

Il est également convaincu que le programme de recrutement agressif, visant à augmenter la taille du personnel de 500 à 800, se déroulera comme prévu.

“Nous recrutons constamment de nouveaux talents techniques et d’ingénierie seniors brillants”, a déclaré Stroll. “Le résultat sera une force technique et d’ingénierie dans l’entreprise et une profondeur, égale sinon meilleure que toute autre équipe de F1.

«Nous annonçons à peu près presque toutes les semaines maintenant, l’embauche de nouveaux talents techniques et d’ingénierie supérieurs brillants. Soit dit en passant, cette semaine, nous allons annoncer qu’un autre membre très senior d’une autre équipe nous rejoindra.

Mais Stroll est réaliste qu’il faudra encore du temps avant qu’Aston Martin puisse espérer être au top en F1.

« Nous sommes actuellement dans une bonne position », a-t-il déclaré. « Nous partageons la soufflerie de Mercedes, nous sommes donc dans l’une des meilleures souffleries. Ce n’est pas aussi bon que d’avoir le vôtre, mais ce n’est pas comme si nous sacrifiions en étant dans une mauvaise soufflerie.

« Du point de vue des installations, nous avons définitivement dépassé nos installations. Nous mettons en place de nombreuses installations temporaires autour de notre site afin d’accueillir ces nouvelles embauches.

« Je pense que nous serons dans le nouvel endroit dans 18 à 20 mois ou à la fin de l’année prochaine. Nous ne faisons aucun compromis sur quoi que ce soit.

« Formule 1, comme toute autre entreprise, je ne pense pas que vous puissiez planifier de manière réaliste de gagner avant quatre ou cinq ans. Je pense que c’est vraiment ce qu’il faut.

