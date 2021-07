Lawrence Stroll pense que son fils est du même niveau que Sebastian Vettel

Lawrence Stroll pense que son fils, Lance, est au même niveau que son coéquipier Sebastian Vettel cette saison.

C’est la première saison du duo ensemble à Aston Martin, l’équipe décidant de remplacer Sergio Perez par le quadruple champion du monde fin 2020.

Jusqu’à présent, l’Allemand a eu l’avantage en termes de points, marquant 12 de plus que le Canadien, mais ce dernier a terminé en tête dans six des 10 courses.

Stroll senior a été impressionné par les performances de son fils et pense qu’il est déjà aussi bon que Vettel et qu’il ne fera que s’améliorer.

“Je pense Lance fait un travail incroyable. Il n’a que 22 ans », a déclaré le propriétaire de l’équipe selon la branche française de Motorsport.com.

« Que ce soit ses performances en qualifications ou ses podiums, vous savez qu’il se bat avec Sebastian cette année, ils sont probablement à peu près au même niveau.

« Je n’ai donc aucune inquiétude ni l’impression que Lance manque de performance. Je pense qu’il acquerra de l’expérience au fur et à mesure qu’il avancera, et qu’à mesure qu’il gagnera en expérience, comme n’importe qui de son âge, il deviendra plus fort.

« Donc, je ne suis absolument pas inquiet. »

Après une mauvaise saison 2020 au cours de laquelle il a été confortablement battu par Charles Leclerc chez Ferrari, beaucoup se sont demandé si Vettel avait dépassé son meilleur niveau.

Initialement, chez Aston Martin, ces questions sont restées pendant qu’il se débattait, mais il a rapidement trouvé ses marques et a terminé en P2 au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Stroll attribue les premiers problèmes de son pilote au fait qu’il n’a pas pu parcourir de nombreux kilomètres lors des tests de pré-saison en raison de problèmes avec la voiture et pense qu’il gagne son salaire élevé.

« Comment est-ce que j’évalue sa saison jusqu’à présent ? Je pense que cela a commencé lentement et maintenant il est à jour », a ajouté le Canadien.

“Je pense que le démarrage lent est également lié aux problèmes que nous avons rencontrés lors des tests, où nous n’avions que trois jours [of running], et [he only had] un et demi. Nous avons eu toutes sortes de dysfonctionnements avec la voiture. Il y avait donc un manque de temps de piste.

« Il est certainement le mieux payé, mais je pense qu’il fait du très bon travail.