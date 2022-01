Lawrence Stroll sur ce qui l’a convaincu d’acheter Force India

Lawrence Stroll a détaillé l’histoire qui l’a amené à finaliser le rachat de l’équipe Force India à court d’argent.

Force India est sorti de l’administration en août 2018 lorsque Stroll a dirigé un consortium d’investisseurs et a initialement relancé l’équipe sous le nom de Racing Point Force India.

L’équipe a été renommée Racing Point avant la campagne 2019 alors que l’équipe continuait à être modelée autour du leadership et de la vision de Stroll.

Et la dernière étape du processus a eu lieu en janvier 2020 lorsque Stroll a dirigé un autre consortium pour prendre une participation initiale de 16,7% dans Aston Martin, qui a fait son retour en Formule 1 en tant qu’équipe à part entière en 2021.

Mais, avec la période hivernale hors saison bel et bien installée, il est temps pour Stroll de nous ramener au début de l’histoire.

« J’ai eu plusieurs rendez-vous avec. chasser [Carey, CEO of F1] à l’époque », a déclaré Stroll au magazine GP Racing, cité par Motorsport.com

« Et c’était une partie très, très importante de mon processus de décision d’acheter ou non l’entreprise. Il a eu une grande influence sur la décision. S’il n’y avait pas eu de limites de dépenses, je ne l’aurais pas fait.

« Les gens – le capital humain – sont un facteur très important. Je n’aurais jamais acheté une équipe qui se situait entre la neuvième et la dixième position.

Ce qui a encore plus tenté Stroll, c’est la canalisation par Force India de l’esprit outsider, car ils ont dépassé les attentes par rapport à ce qui était l’un des plus petits budgets d’exploitation de la Formule 1.

Il a poursuivi: « Ce qui m’a impressionné, et la raison de l’achat, c’est qu’il s’agissait d’une équipe qui fonctionnait avec un budget de 90 millions de livres sterling et seulement 400 employés (à l’époque, Mercedes dépensait 332 millions de livres sterling par an et avait 900 employés rien qu’à Brackley), mais deux années de suite, il était quatrième du championnat, et cela aurait fait trois ans sans l’administration.

« Tout ça avec un tiers du budget et moins de la moitié de l’effectif des concurrents qui étaient au dessus.

« Il y avait déjà un noyau de 400 personnes très passionnées ici, cette fameuse expression, qui frappent au-dessus de leur poids.

« Ils ont fait plus avec moins d’employés que les autres équipes, c’était donc une opportunité incroyable de s’appuyer sur une base déjà solide. Nous ne sommes pas partis de zéro.

La dernière pièce du puzzle s’est réunie lorsque Stroll a voulu rester fidèle aux racines britanniques de l’équipe étant donné son association de longue date avec Silverstone.

« Lorsque la société (Force India) a fait faillite, il n’y avait aucun plan à l’époque », a-t-il expliqué.

« Après avoir obtenu l’actif, oui, j’avais une vision très claire qu’il s’agissait d’une entreprise automobile. Et j’ai rêvé qu’étant basé à Silverstone pendant près de trois décennies, ce devait être une marque britannique.

« Et pour moi, il n’y a qu’une seule marque britannique qui justifie d’être sur le piédestal de la F1. Et c’était Aston Martin. C’était une sorte de rêve devenu réalité.