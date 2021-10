Lawrence Stroll a déclaré qu’il espérait que Sebastian Vettel poursuivrait son voyage avec Aston Martin et « resterait pour toujours » avec l’équipe.

Le quadruple champion du monde a confirmé qu’il continuerait avec l’équipe la saison prochaine, et le propriétaire de l’équipe Stroll a expliqué comment l’expansion du personnel d’Aston Martin, la nouvelle usine, la nouvelle soufflerie et la vague d’embauche signifient qu’ils essaient de mettre une structure dans place pour concourir pour des victoires et des titres à l’avenir – et le Canadien veut que Vettel soit une grande partie de cette ascension vers le sommet, même si ce n’est pas en tant que pilote.

En conséquence, le directeur de l’équipe Otmar Szafnauer espère entamer des discussions avec le 53 fois vainqueur de la course sur un nouveau contrat pour 2023 plus tôt dans le calendrier qu’il n’a réussi cette année.

Mis à part un podium en Azerbaïdjan, Vettel et Aston Martin ont beaucoup couru dans le milieu de terrain de la Formule 1 cette saison et occupent actuellement la septième place du championnat des constructeurs.

Stroll a décrit comment le déménagement de Vettel s’est produit mais, plus important encore, le propriétaire d’Aston Martin ne veut pas perdre ses services à l’avenir.

« Je pense que c’était une tempête parfaite pour Sebastian et nous [when his Ferrari departure was announced in 2020]», a déclaré Stroll au podcast Beyond the Grid de Formule 1.

« Sebastian et moi nous connaissons depuis un moment. Il a très bien compris ma passion et mes projets pour l’équipe.

« Quand nous sommes devenus Aston Martin, ce n’était pas seulement le nom de la transformation, c’était une transformation dans la direction et les plans de l’entreprise et la direction dans laquelle se dirigeait l’entreprise.

«Nous recrutions plus de 250 nouvelles personnes et ce n’est pas seulement la quantité mais la qualité et il s’agit de ramener Aston Martin à la victoire des Championnats du monde.

« C’est un voyage et c’est un voyage qui ne prend pas un jour, une semaine ou même un an, c’est un voyage qui va prendre plusieurs années et Sebastian voulait faire partie de ce voyage et être au avant-gardiste de ce voyage.

« Évidemment, avoir un quadruple champion du monde et l’expérience qu’il peut apporter à l’équipe, qui n’a jamais remporté de championnat du monde, donc la façon de penser et d’agir.

« Pour Sebastian, c’était vraiment le début d’un nouveau voyage, de cette nouvelle équipe prenant vie et il voulait en faire partie pour le début et, espérons-le, restera pour toujours d’une manière, forme ou forme. »