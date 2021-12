Lawrence Taylor dit qu’il ne suit plus les géants, ‘Eli n’est pas le QB ?!’

Lire du contenu vidéo

Superbe révélation de la légende des Giants de New York Laurent Taylor … l’ancien MVP de la NFL raconte TMZ Sports il ne suit plus directement son ex-équipe.

L’homme de 62 ans a dévoilé le fait choquant de sa vie lors d’un appel avec l’ancienne star des Giants Ottis Anderson … demander à son ex-coéquipier (et partenaire commercial actuel) qui est le quart-arrière Daniel Jones est.

« Daniel Jones est le [what?] » Taylor a dit à Anderson pendant l’interview. » Vous voulez dire qu’Eli n’est plus le quart-arrière ?!? Fous le camp d’ici! »

On ne sait pas si LT plaisante … mais la conversation était néanmoins hilarante, car vous pouvez le dire dans le clip, LT ne sait légitimement pas grand-chose sur son ancienne franchise ces jours-ci.

En fait, Anderson a révélé que Taylor ne connaissait pas l’entraîneur-chef des Giants, Joe juge.

« Il ne regarde pas, je vous le dis », a déclaré Anderson à propos de Taylor… « Nous parlions plus tôt et nous parlions de [Dave] Gettleman et Joe Judge et il a dit : ‘Qui ? Joe juge? Tu parles de Joe Kid, celui qui a joué Clint Eastwood?!' »

« J’ai dit : ‘Non, pas Kid !' », a poursuivi Anderson. « Il adore les westerns alors il parlait des films de Clint Eastwood ! »

Taylor nous raconte la dernière fois qu’il a suivi les Giants, Eli Manning était toujours le quart-arrière… cela faisait donc au moins deux ans que le plus grand joueur défensif de tous les temps n’avait pas suivi son ancienne équipe.

Bien sûr, il est facile de voir comment Taylor pourrait se désintéresser… les Giants ont été un gâchis pendant des années.

Maintenant, une chose qui passionne clairement LT est son activité avec OJ … Tridélix et Solutions d’affaires métropolitaines.

Nous avons parlé aux champions du Super Bowl de la technologie exclusive… et c’est plutôt cool !

Mais, ne vous inquiétez pas, fans des Giants, Anderson dit qu’il suit régulièrement les G-Men – et, regardez le clip, il semble croire que le directeur général, Dave Gettleman, pourrait être la raison de certains des récents malheurs de l’équipe.