Lawrence Taylor plaide non coupable d’accusations de crime dans une affaire de délinquant sexuel

Laurent Taylor se bat dans son affaire de délinquant sexuel … la légende de la NFL a plaidé non coupable à deux accusations de crime, TMZ Sports a appris.

Les archives judiciaires montrent que Taylor, par l’intermédiaire de son avocat, a présenté les plaidoyers lundi après-midi.

« Lawrence a plaidé non coupable et nous travaillerons avec les procureurs sur l’affaire pour un non-lieu », a déclaré l’un des avocats de Taylor, Arthur Aidala, nous dit.

« Il y avait une certaine confusion quant à l’adresse du domicile de Lawrence qui a depuis été rectifiée. »

Comme nous l’avons signalé précédemment, LT – sans doute le plus grand géant de New York de tous les temps – a été arrêté le 16 décembre en Floride … et finalement inculpé de deux chefs d’accusation de non-enregistrement en tant que délinquant sexuel.

D’autres détails concernant l’affaire et l’arrestation n’ont pas encore été révélés, mais Aidala a déclaré le lendemain de la réservation de Taylor qu’il s’agissait d’un gros malentendu.

« M. Taylor était constamment un résident du domicile conjugal où il était enregistré, mais sur les conseils des forces de l’ordre locales, il dormait à l’extérieur du domicile », a déclaré Aidala.

« Nous sommes convaincus que cela sera rejeté lors de la première audience du tribunal. »

Le premier rendez-vous de Taylor devant le tribunal n’a pas encore été fixé, selon les archives.