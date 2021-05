Lawson a fait un “mauvais départ” en raison d’une erreur d’accélérateur qui a conduit à la disqualification · .

Liam Lawson a accepté la disqualification qui lui a coûté la victoire lors de la deuxième course de Formule 1 à Monaco.

«C’est vraiment dommage, le résultat, vraiment dégoûtant», a déclaré Lawson. «C’est juste une règle en noir et blanc.»

Lawson a enfreint un règlement qui stipule que les pilotes doivent «utiliser une carte de progressivité de la pédale d’accélérateur définie programmée en position 1 du bouton rotatif de la carte des gaz du volant pendant tous les départs de tour de formation et de course jusqu’à ce que la vitesse de la voiture atteigne 50 km / h.»

Le pilote Hitech a insisté sur le fait qu’il n’a tiré aucun avantage de l’erreur de carte des gaz qui l’a conduit à être expulsé du classement. Lawson a déclaré que l’erreur avait causé la lente escapade qui lui a coûté la tête de la course à Oscar Piastri.

“Le bouton réglé dans la mauvaise position m’a donné un départ terrible et c’est pourquoi j’ai perdu la tête sur la ligne”, a-t-il déclaré. «Mais c’est la règle. Quelle honte, Monaco, de tous les endroits, c’est le dernier endroit où je souhaiterais que cela se produise.

Après avoir perdu la tête face à Piastri, Lawson a rapidement rattrapé et dépassé son rival. Il a franchi la ligne d’arrivée avec huit secondes d’avance sur Dan Ticktum, deuxième, deux tours seulement après un redémarrage de Safety Car.

“Les deux derniers tours ont été vraiment bons, et c’était une sensation incroyable de franchir la ligne en premier à Monaco”, a-t-il déclaré.

Après avoir perdu ce qui aurait été sa deuxième victoire de la saison, Lawson a commencé la course de l’après-midi à partir de la 12e place. Il a dit qu’il aurait dû terminer plus haut que sa septième place éventuelle.

«Nous avions une bonne stratégie, nous étions dans le top 5 à partir de la 12e place mais l’arrêt aux stands a été long. J’ai boxé juste derrière Drugovich et il a terminé sur le podium alors c’était vraiment dommage. De plus, je suis sorti juste derrière Armstrong et je n’ai tout simplement pas pu passer.

