Lawson bat son compatriote Red Bull Junior Vips et remporte la pole F2 de Bakou · .

Liam Lawson a pris la pole de la Formule 2 après une séance propre et serrée où il s’est battu pour le meilleur temps avec son coéquipier Juri Vips.

Après avoir pris la pole, Lawson prendra le départ de la course principale dimanche. Il alignera demain la première course de sprint qui utilise une grille partiellement inversée.

Robert Shwartzman remportera la pole position pour la première course, s’étant qualifié 10e lors de la séance d’aujourd’hui. Il a devancé Felipe Drugovich à la position clé dans les derniers instants de la séance, de seulement deux centièmes de seconde.

Malgré la prédiction de Dan Ticktum à la radio qu’il y aurait « des tas de drapeaux rouges », la session était en grande partie sans drame. Un drapeau jaune dans le premier secteur, pour une légère excursion dans les tours de piste de Christian Lundgaard, a été la seule perturbation significative – il a duré moins d’une minute mais a suffi à perturber les dernières tentatives de certains pilotes pour établir un temps.

Juri Vips, qui avait été le plus rapide lors de la séance d’essais du matin, était le principal challenger de Lawson pour la pole. Les coéquipiers de Hitech et les membres de la Red Bull Junior Team ont eu une lutte serrée dans les temps, mais malgré une course tardive avec seulement deux minutes de la fin de la session, Vips n’a pas pu battre son propre temps ou celui de Lawson.

Le leader des points Guanyu Zhou a pris la huitième place, cinq places derrière son plus proche rival Oscar Piastri. Le vainqueur de la course vedette de Monaco, Théo Pourchaire, partagera la deuxième ligne de la grille pour la course de dimanche avec Piastri.

Roy Nissany n’a pas participé aux qualifications après un accident majeur lors des essais au virage 14, endommageant gravement sa voiture. Il prendra le départ de la première course depuis la voie des stands.

Marino Sato a également écrasé sa voiture lors des essais, et bien qu’il ait été en mesure de régler à l’heure, une pénalité de trois places sur la grille le renversera en fond de grille.

Les commissaires l’ont pénalisé pour avoir ramené sa voiture accidentée aux stands. Après avoir gravement endommagé l’avant droit de sa voiture, il a été jugé avoir passé cinq points d’extraction sur le chemin du retour aux stands, il devra donc faire face à une perte de grille de trois places pour la première course. Les notes du directeur de course pour la F1 et la F2 indiquent que Bakou n’est “pas une piste où un pilote devrait prendre des risques pour retourner aux stands s’il a un problème mécanique grave ou des dommages à sa voiture”.

Résultat qualificatif

