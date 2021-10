Lawson Bates, star de « Bringing Up Bates », s’est fiancé à sa petite amie Tiffany Espensen après moins d’un an ensemble

La star de Bringing Up Bates, Lawson Bates, se dirigera bientôt dans l’allée avec Tiffany Espensen. Jeudi, PEOPLE a rapporté que Bates avait proposé à Espensen lors d’un récent voyage en Italie. Le couple a commencé à se fréquenter plus tôt cette année.

Bates a réussi à surprendre Espensen lors de son voyage en Italie. Il lui a dit qu’ils se rendaient dans le pays pour tourner le clip de leur collaboration musicale, « Crazy Love ». Bien sûr, il avait d’autres projets pour leur excursion. Bates a déclaré à la publication à propos d’Espensen, avec qui il a commencé à sortir en février dernier : « Apprendre à connaître Tiffany – son cœur, ses passions et ses rêves – a été la plus grande joie de ma vie, et nous avons créé tant de merveilleux souvenirs ensemble. au cours de la dernière année. »

La star de Bringing Up Bates a ensuite décrit les événements qui ont conduit à la proposition. Il a expliqué qu’après des jours pleins de visites, ils ont pu passer un moment romantique à la Tenuta Larnianone à Sienne, où il a proposé à Espensen. Bates a déclaré: « Cela a été une montagne russe de quelques jours jusqu’à présent, de notre premier arrêt au Colisée à Rome, à une balade en Vespa à travers la campagne de Sienne, à un charmant dîner à San Gimignano, à un cheval et une calèche traverser Florence – tout cela mène à la principale raison pour laquelle je suis ici : demander à Tiffany si elle passerait le reste de sa vie à mes côtés. »

Espensen s’est également ouvert aux GENS au sujet de la proposition. Bien qu’elle ait dit qu’elle avait été surprise lorsque Bates s’est agenouillé, elle a soupçonné que quelque chose d’important était sur le point de se produire en raison du penchant de son petit-ami pour le secret dans les jours qui ont précédé les fiançailles. « Je savais que quelque chose était suspect quand Lawson est devenu terriblement secret avec les textes et la planification avec les autres. Cependant, il m’a quand même époustouflé avec cette surprise! » elle a dit. « Voyager en Italie pour n’importe quelle occasion est un rêve, mais surtout pour des fiançailles. »

Quant à la prochaine étape pour le couple, ils ont hâte de planifier le mariage de leurs rêves. Mais, plus important encore, ils se concentrent sur la construction d’une base solide pour leur mariage. Au cours de leur conversation avec PEOPLE, ils ont tous deux exprimé à quel point ils étaient ravis de franchir une nouvelle étape dans leur relation. Bates a déclaré que les deux étaient simplement « ravis et excités de commencer à préparer notre mariage et notre avenir ensemble ».