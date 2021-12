Lay’s Potato Chips suit Arby’s dans le monde de la vodka aromatisée

La marque de croustilles Lay’s est devenue la dernière marque à s’aventurer dans le secteur des boissons alcoolisées. Jeudi, la marque appartenant à Pepsico a dévoilé sa nouvelle vodka inspirée des chips de pomme de terre en édition limitée. Surnommée à juste titre Lay’s Vodka, la boisson pour adultes a été créée en collaboration avec Eastside Distilling et fabriquée à partir d’un mélange de Portland Potato Vodka et de vodka distillée à partir des pommes de terre exclusives de Lay, a rapporté Chew Boom.

Dans une déclaration à Thrillist faisant la promotion de la nouvelle entreprise commerciale, la directrice principale du marketing de Frito-Lay, Melissa Miranda, a déclaré : « Chez Lay’s, nous recherchons toujours des moyens nouveaux et innovants d’apporter de la joie et du plaisir à nos fans. Ce lancement vient juste à temps pour les vacances afin que nos fans de 21 ans et plus puissent profiter de Lay’s d’une toute nouvelle manière passionnante lors de leurs réunions. «

Lay’s but make it Vodka 🍸🥔 Nous nous sommes associés à @EastsideDisstill pour transformer nos pommes de terre exclusives en un mélange de vodka.​ Quantités très limitées. Distillé et embouteillé par @EastsideDisstill. Doit avoir 21 ans et plus. Veuillez boire de façon responsable. – LAY’S (@LAYS) 16 décembre 2021

Lay’s Vodka est disponible dans une bouteille de 750 millilitres, selon Yahoo Finance. La boisson en édition limitée et en quantité limitée était disponible à l’achat sur le site Web de la distillerie pour 40 $ la bouteille le jeudi 16 décembre, bien qu’elle se soit rapidement vendue. Les fans de Lay’s qui espéraient gagner une bouteille ont rapidement reçu un message indiquant : « ÉPUISÉ… Désolé, nous n’avons plus de Lay’s Vodka, mais nous avons de bonnes nouvelles ! Vous pouvez toujours profiter des chips Lay’s que vous connaissez et aimez en visitant snacks.com et explorez plus de spiritueux Eastside sur EastsideDistilling.com. »

L’aventure de la marque dans le monde des spiritueux intervient quelques semaines seulement après qu’Arby’s a dévoilé deux vodkas aromatisées aux frites en édition limitée – la Curly Fry Vodka et la Crinkle Fry Vodka. Sorties en novembre, les vodkas ont rendu hommage à certains des plats les plus appréciés du menu Arby’s et ont été fabriquées par Tattersall Distilling à partir de pommes de terre de haute qualité et « distillées avec des ingrédients qui rendent hommage aux profils de saveur Curly et Crinkle Fry ».

Peu de temps après, et quelques jours avant l’annonce de Lay’s Vodka, Oreo et Barefoot Wine se sont associés pour présenter Barefoot x Oreo Thins Red Blend, qui présente des notes de chêne, de mûre et de cerise noire ainsi que des saveurs de chocolat, de biscuit et de crème. Barefoot x Oreo Thins Red Blend a été lancé le 9 décembre exclusivement sur le site Barefoot, chaque livraison Barefoot x Oreo Thins Red Blend étant livrée avec deux bouteilles de vin et un paquet d’Oreo Thins pour 24,99 $, et rapidement épuisée.