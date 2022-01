L’Ayurveda est au-delà des pilules à éclater : Rohit Goel, co-fondateur, Forest Raga

La durabilité est devenue une composante de plus en plus essentielle pour l’humanité.

Les forêts sont parmi les écosystèmes les plus généreux et les plus riches en biodiversité de la planète, et les humains ont une relation longue, riche et complexe avec les espèces qui les habitent. Les interactions entre les humains et les écosystèmes forestiers vont de la reconnaissance et de la supervision à l’exploitation et à la dégradation à grande échelle. La durabilité est devenue un élément de plus en plus essentiel pour l’humanité. Il existe maintenant des produits qui maintiennent la pureté à 100 % des herbes depuis la culture, la transformation jusqu’à l’emballage. Les entreprises pensent que la santé et le bonheur absolus ne peuvent être atteints de manière isolée. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Rohit Goel, co-fondateur, Forest Raga a partagé son parcours pour obtenir une guérison personnelle grâce à la guérison de la nature, ce qui l’a motivé à s’aventurer dans les forêts denses de l’Inde pour se procurer les herbes anciennes les plus pures pour les partager maintenant avec le monde. Il a expliqué pourquoi ils soutiennent les méthodes agricoles durables basées sur la forêt qui aident à protéger mère nature et soutiennent également les moyens de subsistance des agriculteurs et plus encore. Extraits :

Forest Raga est basé sur des principes, des pratiques et des ingrédients naturels. Pouvez-vous nous parler de votre lien personnel avec les herbes de la forêt ?



Le lien personnel est la « croyance ». Nous pensons que le meilleur environnement pour la croissance de toute plante est la forêt. Nous croyons au brut. Nous croyons que les dons de la nature peuvent guérir notre esprit, notre corps et notre âme. Plutôt que des médicaments occidentaux qui ne fonctionnent que pour supprimer, nous voulons nous concentrer sur la guérison. Et notre objectif est de soigner à la fois la vie de nos consommateurs et celle de la planète.

Nos herbes sont cultivées en forêt, ce qui signifie qu’il y a une intervention humaine minimale impliquée. Des engrais au processus de culture, toutes nos ressources et méthodes sont naturelles. Fondamentalement, nous croyons en Mère Nature et la laissons faire tout le travail. Le processus donne des herbes pures, puissantes et extrêmement riches en nutriments, sans aucun danger pour l’environnement. Une fois ceux-ci collectés, ils sont séchés au soleil et à l’ombre, puis broyés à très basse température pour conserver tous les nutriments et huiles essentielles.

Beaucoup de marques concurrentes vendent des extraits et des teintures avec un dosage élevé de certains composés, contrairement à ce qui est annoncé par l’industrie de la santé. Bien que leurs solutions puissent être couronnées de succès à court terme, leur utilisation à long terme n’est pas encore testée par les scientifiques. D’autre part, l’Ayurveda a documenté l’utilisation des herbes depuis plus de 6000 ans. Il suggère d’utiliser toutes les herbes ensemble, sans oublier un composé en particulier. C’est pourquoi, nous n’extrayons ni n’ajoutons de composé(s) séparément de l’herbe. Nous croyons en l’absence d’interférence avec les formules naturelles et ne livrons que du pur aux clients.

Qu’est-ce que vous avez appris en travaillant dans cette industrie que la plupart des gens ne savent pas ?



La vérité et les vrais soins sont les plus grands outils de marketing que toute marque puisse avoir. Travaillez du fond de votre cœur et soyez honnête, et l’amour vous sera accordé. Sinon, vous pouvez continuer à promouvoir votre marque ou vos produits, mais il y aura moins ou pas de résultats.

Quel est le rôle des retours clients sur ce segment ?



Les commentaires des clients font partie intégrante de toute marque/produit, quel que soit son segment. Pour Forest Raga, c’est de la plus haute importance. Après tout, nous envisageons de guérir la santé humaine. Les informations que nous avons reçues de nos conversations avec nos consommateurs nous ont aidés à mettre en place une communication meilleure et plus claire. Nous nous sommes rendu compte que nos consommateurs nous accordaient beaucoup de confiance et d’espoir lorsqu’ils achetaient nos produits. Et nous sommes heureux de pouvoir les aider avec tous les problèmes auxquels ils sont confrontés pour vivre une vie saine.

Récemment, beaucoup de nos consommateurs nous ont posé des questions sur l’utilisation de Bowel Move. À cela, nous avons répondu que bien que les capsules soient extrêmement efficaces, nous avons besoin de quelques changements de postures, de consommation d’eau et de nourriture à éviter, etc. pour pouvoir nous débarrasser de la constipation. Nous avons communiqué cela à chaque consommateur au cours des appels et nous avons maintenant prévu d’ajouter ces conseils dans nos emballages.

Rohit Goel, co-fondateur, Forest Raga

Est-il difficile de convaincre les gens pour une nouvelle marque alors qu’ils sont déjà à l’aise avec les autres produits naturels ?



C’est une tâche difficile mais intéressante de convaincre les gens d’essayer nos herbes cultivées en forêt. Nous recevons beaucoup de questions de personnes nous demandant en quoi nous sommes différents, en quoi nos herbes sont meilleures, si nos produits pourraient aider parce qu’ils ont perdu confiance à cause de certaines marques, si nos produits rendront leur vie meilleure ? Et nous leur disons toujours que l’Ayurveda est au-delà des pilules à éclater et Forest Raga est au-delà des herbes cultivées dans la forêt. Nous apportons des milliers d’années d’expertise ayurvédique avec chacune de nos solutions et nous ne nous soucions pas seulement des gens mais aussi de la Terre.

Lorsque vous affirmez que ces produits jouent un rôle vital dans le renforcement de la défense contre les maladies et offrent une variété d’avantages pour la santé, notamment une meilleure digestion, un système immunitaire robuste, une belle peau et un bien-être général, pouvez-vous nous éclairer ? Le définir d’un point de vue industriel.



Pour nous, il n’y a pas de « point de vue industriel ». Notre approche n’est pas commerciale mais individuelle. Nous en avons fait une mission, un service pour réduire les souffrances et conserver les forêts. Deuxièmement, lorsqu’il s’agit de « rôle vital ». Nous essayons de nous assurer que les gens comprennent qu’il ne s’agit pas de prendre des pilules mais d’apporter des changements efficaces à leur mode de vie qui entraînent des changements à long terme.

À quelle fréquence voyagez-vous et vous engagez-vous avec les agriculteurs locaux ? Cela aide-t-il à obtenir les herbes forestières les plus pures?



Nos agriculteurs font partie de notre famille. Nous interagissons régulièrement avec eux et effectuons des visites deux fois par mois pour l’inspection des herbes, le travail de base et une meilleure compréhension de notre processus de croissance des herbes naturelles.

