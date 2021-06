L’Ayurveda et la nécessité de passer de la médecine alternative à la médecine traditionnelle

Le besoin de l’heure est d’utiliser la technologie moderne pour explorer la pertinence des concepts traditionnels de l’Ayurveda et de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits ayurvédiques.

Par Padmashri Dr J Hareendran Nair,

La pandémie de COVID-19 et les perturbations qui en ont résulté ont exercé une pression immense sur l’infrastructure de santé de l’Inde et mis à l’épreuve sa préparation à faire face à une crise mondiale aux proportions inédites. Alors que le pays continue de subir les affres de la deuxième vague de la pandémie, s’attendant à une troisième vague dans les 5-6 prochains mois, nous devons faire un usage judicieux des médicaments ayurvédiques pour lutter contre le coronavirus. Au début de cette année, le Premier ministre Narendra Modi, lors de l’inauguration de la quatrième édition du Global Ayurveda Festival 2021, a déclaré que les gens se rendent compte des avantages de l’Ayurveda et de son rôle dans le renforcement de l’immunité. Il a en outre ajouté que l’Ayurveda pouvait à juste titre être décrite comme une science humaine holistique.

En conséquence, ces derniers temps, les discussions autour des avantages pour la santé de l’Ayurveda ont connu une augmentation drastique, lui donnant un nouveau souffle, notamment en lien avec son rôle dans le renforcement de l’immunité. Les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suggèrent que l’utilisation de médicaments à base de plantes et de suppléments a connu une augmentation constante au cours des trois dernières décennies, avec près de 80 % de la population mondiale qui en dépend pour une partie des soins de santé primaires. Fait intéressant, 80 pour cent des matières premières des médicaments, y compris les médicaments modernes, proviennent également d’herbes. La pertinence d’un système naturel comme l’Ayurveda ne peut être négligée.

Bâtir la confiance dans l’Ayurveda pour une adoption et une acceptation accrues par le grand public

Le besoin de l’heure est d’utiliser la technologie moderne pour explorer la pertinence des concepts traditionnels de l’Ayurveda et de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits ayurvédiques. De cette façon, les produits ayurvédiques peuvent être interprétés à la lumière de la terminologie scientifique contemporaine pour offrir un traitement de santé moderne tout en répondant aux besoins médicaux non satisfaits. Les avantages de l’intégration de l’Ayurveda seraient énormes.

Il n’est pas besoin de répéter que l’accès aux soins de santé est un problème permanent en Inde depuis des décennies. Malgré les défis actuels de l’accès aux soins de santé et des ressources médicales tendues, il est impératif d’adopter une approche holistique en intégrant la médecine traditionnelle dans la fourniture du continuum de soins.

En fait, le système de médecine indigène séculaire a déjà reçu la priorité sous la forme du système AYUSH qui répond aux besoins de santé de la population indienne. Cependant, cette approche holistique devrait être pratiquée à la fois sur « Bharat » et « en Inde » pour de meilleurs résultats dans le système de santé indien. Avec l’engagement du gouvernement indien à atteindre les objectifs de soins de santé universels d’ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU et le gouvernement indien envisageant maintenant de déployer une initiative de politique intégrée du système de santé, il est nécessaire de construire, soutenir et encourager un cadre factuel pour les praticiens de la médecine traditionnelle

Standardiser les systèmes de médecine traditionnelle

La normalisation des pratiques et des remèdes ayurvédiques contribuera grandement à accélérer son acceptation dans le cadre de la médecine traditionnelle en Inde. Il est encourageant de noter que le gouvernement indien a pris bonne note du rôle essentiel des médecines traditionnelles pour répondre aux divers besoins de santé de la population, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19. En outre, le plan proposé par l’OMS de créer un Centre mondial de médecine traditionnelle en Inde donnera le coup de pouce indispensable à la médecine traditionnelle et aidera l’Inde à exploiter le potentiel inexploité du secteur. Par conséquent, le commerce annuel des médicaments à base de plantes domestiques devrait connaître une augmentation significative de la demande au cours des prochaines années.

Cependant, pour que cela se produise, les gouvernements central et des États devraient identifier de nouvelles voies de collaboration et offrir un soutien politique accru au secteur et créer un mécanisme de réglementation cohérent qui répond aux normes nationales et internationales en matière de sécurité et d’efficacité. Dans la mesure du possible, les partenariats public-privé pourraient également être encouragés pour atteindre l’objectif national de soins de santé universels pour tous.

Les efforts déployés par le gouvernement central pour promouvoir la médecine traditionnelle en Inde sont louables, y compris la mise en œuvre du programme parrainé par le centre de la mission nationale AYUSH à travers les gouvernements des États et des territoires de l’Union pour la promotion et le développement des systèmes AYUSH. Le gouvernement central a un plus grand rôle à y jouer car la responsabilité globale de créer un environnement favorable aux médecines traditionnelles lui incombe.

Malgré toutes les mesures ci-dessus, les produits ayurvédiques continuent d’être perçus comme une « médecine alternative ». En effet, le moment est venu pour le gouvernement d’intégrer les protocoles impliquant les meilleures pratiques des systèmes de médecine moderne et traditionnelle pour renforcer le système de santé indien. Il devrait accepter les produits ayurvédiques scientifiquement prouvés comme traitement de première ligne, en gardant à l’esprit les besoins en soins de santé des 1,38 milliard d’habitants de l’Inde.

Sans aucun doute, la portée de la croissance des remèdes à base de plantes est énorme. De plus, les vents arrière de la pandémie peuvent aider l’Ayurveda à passer d’un système de médecine complémentaire ou alternatif à une partie du courant dominant. Néanmoins, le succès sur ce front dépend des efforts concertés des acteurs publics et privés. Espérons que toutes les parties prenantes comprendront l’importance de se donner la main pour la cause commune de la santé publique et du bien-être.

