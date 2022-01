L’Ayurveda se développe en raison de la préférence des consommateurs pour les produits de santé et de soins personnels à base de plantes sans produits chimiques : Vishal Kaushik, Upakarma Ayurveda

« Notre objectif pour les 3 prochaines années est de voir l’Ayurveda devenir un choix conscient pour un plus grand nombre d’individus – de l’emmener au-delà d’une tendance et en faire un mode de vie. ‘

L’industrie de la beauté et du bien-être a été témoin d’un changement évident des consommateurs s’orientant vers les produits ayurvédiques. L’Ayurveda a beaucoup à offrir et la pandémie a appris à tout le monde à quel point il est important d’utiliser des produits naturels et sûrs plutôt que ces produits chimiques nocifs. Avec les marchés pleins de nouvelles marques et produits naturels, il devient assez difficile de faire le bon choix sur ce qu’il faut acheter. Le segment D2C augmente chaque jour et ce changement chez les consommateurs est là pour rester, ce dont de nombreuses marques ayurvédiques ont également été témoins. Financial Express Online rattrapé Vishal Kaushik, fondateur et directeur général, Upakarma Ayurveda pour parler de son point de vue sur le marché des produits ayurvédiques et biologiques en Inde. Extrait:

Pensez-vous que la pandémie a rapproché les consommateurs indiens des produits ayurvédiques et biologiques ?

Le début de la pandémie était sans précédent. Cela a forcé tout le monde à faire une pause dans son train-train quotidien et à mieux examiner sa santé et son immunité. Un système immunitaire plus fort est devenu le besoin de l’heure. Éprouvée par le temps et la plus ancienne science de la guérison, l’Ayurveda a gagné la confiance de tous. Non seulement les consommateurs indiens, mais le monde entier ont commencé à faire confiance à ce mode de vie sans produits chimiques. Upakarma Ayurveda a au cœur de l’Ayurveda authentique et en tant que marque de soins de santé, nous avons toujours maintenu notre résolution de fournir les formulations ayurvédiques de la meilleure qualité en matière de santé, de bien-être et d’immunité.

L’Ayurveda est une approche holistique qui vise à la fois la prévention des maladies et la promotion d’une bonne santé grâce à tous les ingrédients naturels. De plus, la prise de conscience accrue des effets nocifs des produits chimiques sur la santé provoque un changement majeur de préférence vers les produits ayurvédiques. Les gens ont reconnu l’importance et la puissance des produits naturels, en particulier les produits qui renforcent l’immunité. L’Ayurveda a été pratiquée en Inde, les avantages ont été adoptés par les consommateurs et la pertinence de cette méthode traditionnelle de guérison demeure.

Considérant que l’industrie ayurvédique est en plein essor, quelles sont vos attentes du prochain budget 2022 ?

Nous avons une vision optimiste du prochain budget.

Que pensez-vous de la concurrence sur le marché depuis que de nombreuses startups ayurvédiques ont vu le jour au cours des 2-3 dernières années ?

En tant que marque pré-Covid-19, Upakarma Ayurveda est déjà devenue un nom de confiance sur le marché indien de l’Ayurveda. Lorsque les temps sont devenus difficiles et que le monde faisait face au début de la pandémie, nous, à Upakarma, avons attaché nos lacets et lancé 11 nouveaux boosters d’immunité ayurvédique après de nombreuses sessions de R&D avec notre équipe d’experts en Ayurveda. Deux des best-sellers Pure Shilajit Resin et Ashwagandha étaient déjà aimés et approuvés par les gens au cours des 3 dernières années et ont connu une forte augmentation de la demande après la pandémie en raison de leurs propriétés de renforcement de l’immunité.

L’introduction de nouveaux boosters d’immunité tels que les gélules Giloy, les gouttes de curcumine, le jus Giloy Tulsi, entre autres, nous a permis de constater une augmentation mensuelle de près de 60% de nos revenus. De nombreuses nouvelles entreprises ont émergé sur le marché de l’Ayurveda au cours des 2 dernières années. Cependant, les consommateurs préfèrent acheter des produits liés à la santé et à l’immunité basés sur la confiance dans la marque et la qualité des produits. Depuis notre lancement, grâce à notre qualité premium authentique, les gens ont placé leur confiance et leur amour en nous. Cela a conduit Upakarma Ayurveda à être l’une des 10 meilleures marques D2C en Inde.

Tout l’amour de nos clients nous a motivés à lancer d’autres catégories sur le marché, y compris la beauté et à élargir notre gamme existante de produits de santé et de bien-être. Nous avons toujours offert une gamme unique de produits ayurvédiques purs en fonction des tendances du marché et des besoins des clients. Avec notre catalogue de produits innovants et nos produits de qualité authentiques, Upakarma Ayurveda est la marque ayurvédique de confiance et la plus appréciée en Inde.

Comment Upakarma Ayurveda parvient-il à rester authentique sur le marché ? En quoi votre marque est-elle différente des autres ?

Upakarma Ayurveda est connu pour ses formulations ayurvédiques authentiques de première qualité. Chaque produit est soutenu par une R&D approfondie par les principaux experts en Ayurveda. Le plus grand soin est apporté à l’approvisionnement des ingrédients. Nous nous approvisionnons uniquement en ingrédients de première qualité à l’échelle mondiale. Tous les produits Upakarma Ayurveda sont testés dans des laboratoires certifiés par le National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL). Avec un certain nombre de marques ayurvédiques disponibles sur le marché ces jours-ci, trouver un produit ayurvédique authentique peut être une tâche difficile. Caché sous un joli paquet, il peut y avoir une liste de produits chimiques qui n’ont aucun rapport avec la guérison ayurvédique traditionnelle. C’est là que se démarque Upakarma Ayurveda, offrant une large gamme de produits sans produits chimiques. Être une marque axée sur le client nous a aidés à refléter les suggestions et les commentaires des personnes dans nos produits et stratégies.

Pour la première fois, l’Inde a vu une nouvelle marque lancer un produit tabou qui était simplement utilisé comme aphrodisiaque, sous une nouvelle forme unique, pour couronner le tout en recommandant son utilisation à un nouveau public cible, les femmes. Avant Upakarma, les spécialistes du marketing avaient maintenu Shilajit comme un produit réservé aux hommes, nous avons brisé cette barrière autour de ce merveilleux produit tout en créant une toute nouvelle catégorie pour Pure Shilajit Resin Form.

L’unicité est notre aliment de base; nous visons à apporter de nouvelles idées. Upakarma Ayurveda travaille sur les commentaires des clients dans les deux sens et les cumule pour offrir des produits ayurvédiques toujours uniques, sans produits chimiques et purs. Des recherches approfondies et l’utilisation de techniques traditionnelles avec une touche contemporaine nous ont aidés à lancer des produits emblématiques tels que : Pure Shilajit Resin, Shilajit Tea, Jitashwa Capsules et Shilajit Resin with Gold Dust.

Upakarma a pu faire une brèche sur le marché grâce à des produits authentiques et de qualité supérieure et c’est et sera toujours notre proposition de valeur sur le marché.

Vishal Kaushik, fondateur et directeur général, Upakarma Ayurveda

Veuillez partager le type de stratégies de marketing que vous avez adoptées au cours des deux dernières années, en particulier pendant la pandémie.

Nous suivons des stratégies de campagne intensives basées sur la recherche pour les marques ainsi que pour les produits individuels.

Nous pensons établir une forte présence grâce à des outils en ligne et hors ligne. En tant que première marque numérique, notre objectif est de suivre notre public là où il est plus actif, comme les plateformes de médias sociaux.

Des stratégies dédiées à chaque produit font l’objet de nombreuses réflexions. Nous avons fait connaître notre marque et nos produits grâce à une série d’outils marketing qui incluent l’échantillonnage, la publicité dans les médias numériques, la sensibilisation sur les médias sociaux, les relations publiques, les campagnes dans les médias imprimés et électroniques et bien d’autres.

Les plateformes numériques font partie intégrante de l’Upakarma Ayurveda. Cela nous a aidé à construire une image de marque positive sur le marché de l’Ayurveda pour définir de nouvelles tendances parmi les marques légendaires.

Nous avons fait la promotion de nos produits via divers canaux médiatiques tels que Facebook, Instagram, Twitter et Google. Nous avons mené de nombreuses campagnes réussies liées aux scénarios en cours, ce qui nous a aidés à gagner encore plus en popularité. Chaque jour, nos comptes Instagram et Facebook sont inondés d’anciens et de nouveaux clients à travers l’Inde et de différentes parties du monde qui demandent des détails sur le produit, nous font part de leurs commentaires et demandent le lancement de nouveaux produits.

Quelle a été la performance d’Upakarma Ayurveda en tant que marque en 2021 et quelles sont vos attentes pour 2022 ?

Lorsque la pandémie s’est étendue à l’année 2021, les temps difficiles ont également eu une nouvelle vie. Cependant, grâce à une logistique bien planifiée et à d’autres secteurs verticaux, nous envisageons une augmentation de 100 % de nos revenus en glissement annuel. Nous avons lancé d’excellents nouveaux produits et élargi notre portefeuille de produits avec des produits innovants tels que Pure Shilajit Resin Form with Gold Dust. Malgré les situations difficiles, l’équipe Upakarma Ayurveda s’est préparée tout en gardant à l’esprit tous les protocoles de santé et a travaillé dur et intelligemment pour surmonter les obstacles et est sortie gagnante.

Nous avons été reconnus pour notre volonté inébranlable de ramener la qualité à l’Ayurveda dès le début de l’année 2021. Des maisons de presse de premier plan telles que Femina nous ont décerné le prix « Femina Power Brand 2021 » dans la catégorie « Santé et beauté ».

Une autre étape importante est survenue lorsque le cofondateur et directeur de la société, M. Parag Kaushik, a reçu le prix Forbes 30 under 30 Asia 2021 de renommée mondiale.

La continuité des récompenses dans Vogue India a récompensé notre jus d’Aloe Vera de qualité supérieure avec les Vogue Beauty Awards 2021 dans la catégorie « Inside Out Beauty ».

Une autre plume dans le chapeau a été ajoutée avec les deux co-fondateurs d’Upakarma Ayurveda, M. Vishal Kaushik et M. Parag Kaushik, qui ont reçu le très convoité « Prix de l’entrepreneur de l’année 2021 » dans le secteur des services – Santé, beauté et bien-être par le Médias d’entrepreneurs.

En ce qui concerne l’année 2022, nous sommes tous prêts à suivre le rythme en proposant aux gens des formulations ayurvédiques de la meilleure qualité dans les domaines de la santé, du bien-être, de la beauté et de l’immunité avec de nouveaux lancements formidables. Avec cela, nous espérons également que l’année 2022 apportera un répit au monde de la pandémie en cours et que la bonne santé prévaudra avant tout. Dans l’attente de plus d’amour et de soutien de notre clientèle mondiale.

Quels sont vos plans d’expansion dans le pays et à l’étranger ? Quels sont vos futurs projets d’expansion hors ligne ?

En l’espace de 4 ans, Upakarma Ayurveda, après être devenue la marque D2C à la croissance la plus rapide en Inde, fait déjà des vagues aux États-Unis et aux Émirats arabes unis. En tant que marque, nous considérons le monde entier comme un seul marché. En tant qu’Indiens, nous sommes fiers de l’Ayurveda depuis des générations. Cette méthode traditionnelle de guérison devrait atteindre le monde entier pour maintenir un mode de vie sain. L’Ayurveda en tant qu’industrie devrait être approuvée par tous.

Après avoir fait une forte présence à travers l’Inde, les requêtes quotidiennes des clients du monde entier posant des questions sur différents produits, nous ont amenés à lancer nos produits sur des plateformes de commerce électronique internationales.

Nous prévoyons de nous développer davantage au Royaume-Uni, en Europe, au Canada et au Mexique. Nous avons déjà élargi notre catalogue de produits avec plusieurs produits de renforcement de l’immunité ainsi qu’une gamme plus large de produits dans les domaines de la santé, du bien-être et de la beauté. Avec plus de nouvelles innovations dans le pipeline, nous continuons à nous développer afin de pouvoir proposer plus de produits de qualité.

Où voyez-vous votre marque dans les 3 prochaines années ?

Notre objectif pour les 3 prochaines années est de voir l’Ayurveda devenir un choix conscient pour plus d’individus – de l’emmener au-delà d’une tendance et d’en faire un mode de vie.

Nous avons la vision de figurer parmi les 3 meilleures marques D2C en Inde. L’esprit d’Upakarma Ayurveda peut permettre une croissance organique dans toutes les catégories à travers le monde. En tant que marque, nous cherchons toujours à élargir nos horizons avec tant de nouvelles idées et innovations dans le pipeline. Nous considérons Upakarma Ayurveda comme une marque mondiale forte. Nous avons actuellement une forte présence en Inde, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

Post-Covid, à quel point voyez-vous le marché de l’Ayurveda croître dans les 5 prochaines années

Après la pandémie, le monde a été témoin d’un changement dans les habitudes de consommation. Le marché de l’Ayurveda connaît une croissance en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits de santé et de soins personnels à base de plantes sans produits chimiques. Au niveau des pays, l’Inde détient la plus grande part de marché au monde. L’augmentation des investissements dans les produits dérivés des plantes crée de nouvelles opportunités de croissance pour la croissance du marché de l’Ayurveda. En plus de cela, l’augmentation des conditions médicales en raison de la pandémie et des facteurs environnementaux alimentant davantage la demande de produits ayurvédiques.

