Laz Alonso parle de rester flexible en tant qu’acteur en collaboration avec le réalisateur Guy Ritchie ⋆ .

*«Colère de l’homme» est le nouveau Artistes unis thriller d’action avec Jason Statham, Scott Eastwood, Las Alonsoet le rappeur Post Malone. Le film réassocie Statham avec Guy Ritchie. Le réalisateur qui a commencé la carrière d’acteur de Stratham en le mettant dans son premier rôle, le film de 1998 “Serrure, réserve et deux barils fumants.”

Stratham est «H», un nouvel agent de sécurité secret pour une entreprise de camions blindés. Il surprend ses collègues lorsque, lors d’une tentative de vol, il libère des compétences de précision. L’équipage avec lequel il travaille veut savoir qui il est vraiment et pourquoi il est là. Ses véritables motivations deviennent apparentes, et nous voyons jusqu’où il est prêt à aller pour régler un compte.

Laz Alonso (“The Boys” d’Amazon Prime) joue le rôle d’un ancien vétérinaire militaire du nom de Carlos, un membre d’équipage de braquage qui se retrouve sur le radar de “H”. EUR’s Jill Munroe a parlé avec Alonso de son travail avec le réalisateur Ritchie et de l’apprentissage de la chorégraphie des cascades.

Jill Munroe: En travaillant sur un film avec Jason, vous savez vous attendre à beaucoup d’action et de drame. Comment était le processus de formation pour «Wrath of Man»?

Laz Alonso: J’ai littéralement terminé la deuxième saison de “The Boys” quatre jours avant de prendre l’avion pour Londres. J’ai donc eu une tonne d’entraînement, en particulier la formation aux armes. Une fois que je suis arrivé à Londres, c’était beaucoup de chorégraphies de combat. Et essayer de comprendre comment l’échange entre moi et le personnage de Jason allait se passer. La façon dont Guy dirige ses films – rien de ce que vous pensez ne se passera, ou qui a été écrit pour se produire sur ce script – tout pourrait changer en une minute.

Il a un gars avec un ordinateur portable autour du cou, réécrivant toujours une scène, réécrivant des lignes, réécrivant des séquences d’action. Cela vous garde sur vos orteils. C’est quelque chose auquel vous ne pouvez pas vous préparer. C’est quelque chose pour lequel je ne pense pas qu’un acteur soit prêt. En une fraction de seconde, vous devrez peut-être apprendre trois pages de nouveau dialogue et une nouvelle séquence d’action.

Jill Munroe: Comment vous adaptez-vous à cela en tant qu’acteur?

Laz Alonzo: Ça ne va pas être joli. Cela ne sera pas net, net et chorégraphié. Ça va avoir l’air graveleux et ça va avoir l’air sale. Vous allez faire des erreurs, vous allez laisser tomber des trucs dans la scène, et Guy continue de rouler. Il vous suffit de le jouer. Parce que dans la vraie vie, si vous êtes dans une séquence d’action et que vous laissez tomber un magazine ou une arme … vous allez courir et tâtonner en essayant de mettre le magazine dans votre arme en espérant ne pas vous faire tirer dessus . Et c’est pourquoi ses films sont toujours si réels. Parce qu’il vous met directement dans la ligne de mire, le change, et maintenant vous devez comprendre cela. Et il ne crie jamais coupé. Il va continuer jusqu’à ce que la bande soit épuisée dans la caméra. Et c’est pourquoi quand vous le regardez, vous avez l’impression que c’était la vraie vie. Vous voyiez vraiment quelqu’un de nerveux, essayant de comprendre cette chose, et vous vous sentiez comme s’il avait merdé.

«Wrath of Man» comprend également Raul Castillo, Josh Hartnett, Holt McCallany et Niamh Algar. Il sortira en salles le 7 mai.