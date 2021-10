Laz Diaz a lancé un troisième appel de frappe pour lancer la déroute d’Astros contre les Red Sox

Les Red Sox de Boston et les Astros de Houston étaient à égalité 2-2 en début de neuvième manche lors du quatrième match de l’ALCS. Les Astros ont commencé la manche de façon prometteuse lorsque Carlos Correa a frappé un doublé contre le lanceur de Boston Nathan Eovaldi pour mener le cadre. Eovaldi a ensuite retiré Kyle Tucker de Houston, a donné un but intentionnel à Yuli Gurriel et a retiré Aledmys Díaz sur une frappe balancée.

Eovaldi affrontait ensuite Jason Castro avec deux entrées et deux sorties. Avec Boston détenant une avance de 2-1 dans la série et jouant à Fenway Park, la scène était prête pour le moment le plus dramatique de la série.

Castro a pris la première grève. Eovaldi avait l’air d’avoir lancé une autre frappe sur le deuxième lancer de l’at-bat sur une balle rapide, mais cela a été appelé haut pour la première balle. Castro a ensuite commis une faute sur un terrain pour la deuxième frappe. Eovaldi est allé à sa courbe pour le prochain lancer, et il semblait bien que cela aurait dû être une grève. Au lieu de cela, l’arbitre du marbre Laz Diaz l’a appelé une balle.

Deux lancers plus tard, Castro a frappé un simple dans la course du feu vert. Les Astros allaient marquer sept points dans le cadre, tous avec deux retraits, quatre de ces points étant crédités à Eovaldi.

Les Astros ont gagné 9-2 pour égaliser l’ALCS à 2-2.

Voici le troisième appel de grève manqué par Diaz. S’il s’agit d’une frappe, les Red Sox entrent dans le bas du neuvième à égalité, avec la chance de prendre une avance de 3-1 dans la série.

Cela aurait dû être une grève. Les fans des Red Sox n’oublieront pas celui-là.

Voici un aperçu de chaque lancer au bâton. Le terrain n°4 est celui en question.

Les appels manqués arrivent, bien sûr. Nous avons déjà vu les arbitres de la MLB avoir des moments regrettables dans ces séries éliminatoires. Le plus gros problème est que Diaz a été un arbitre du marbre inexact toute l’année, et il a raté tellement plus d’appels que le quatrième lancer d’Eovaldi à Castro en neuvième manche.

Selon Jeff Passan d’ESPN, Diaz a manqué 23 appels derrière le marbre dans la nuit. Comme Passan l’a dit dans son tweet de suivi : 12 d’entre eux étaient sur des terrains lancés par les Red Sox et 11 sur des terrains lancés par les Astros, donc ce n’est pas comme si Diaz favorisait Houston. Il était juste mauvais partout.

L’arbitre du marbre Laz Diaz a raté 21 appels de frappe de balle ce soir, selon @ESPNStatsInfo. C’est le plus de n’importe quel arbitre ces séries éliminatoires. Le point vert dans le coin supérieur droit est la balle courbe d’Eovaldi qui aurait terminé en tête du neuvième avec le score de 2-2. Il est maintenant 9-2. pic.twitter.com/VzdyL4lth3 – Jeff Passan (@JeffPassan) 20 octobre 2021

Qui aurait pu voir cela venir ? Eh bien, beaucoup de gens.

Diaz a été assez brutal en tant qu’arbitre du marbre toute l’année selon les chiffres :

Un arbitre avec ce type de profil ne devrait probablement pas être derrière le marbre dans le match 4 de l’ALCS. Si seulement la Major League Baseball était assez forte pour s’en rendre compte.

Les Red Sox et les Astros vont maintenant au cinquième match à Fenway avec la série à égalité. Les deux derniers matchs de la série sont à Houston. Si les Red Sox ne parviennent pas à remporter le fanion, la nuit agitée de Diaz derrière la plaque sera un sujet douloureux à Boston pendant longtemps.