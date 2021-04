L’azote des engrais provoque une augmentation de la maladie cœliaque?

06/04/2021 à 08:32 CEST

Une étude scientifique révèle que l’augmentation de l’azote dans les engrais pour le blé pourrait être à l’origine de l’augmentation des cas de maladie cœliaque dans le monde. L’utilisation de cet élément pour fertiliser ces cultures a été multipliée par dix depuis les années 1960.

Le blé est la culture la plus abondante au monde et reste la principale céréale alimentaire de l’humanité. Ses plantations occupent actuellement une superficie de 217 millions d’hectares dans le monde. Et, bien que sa consommation directe ait diminué ces dernières années, l’augmentation de la farine utilisée comme additif dans les aliments a entraîné une augmentation de l’apport annuel par habitant.

Cependant, l’ingestion de gluten, qui est une protéine de blé, peut provoquer des intolérances et des allergies chez les consommateurs. La maladie cœliaque est l’une des affections les plus importantes. Bien que la science continue d’étudier les causes de cette réaction, il semble qu’elles soient liées à la quantité et à la qualité du gluten, ainsi qu’à un large éventail de facteurs: infections intestinales, alimentation des nourrissons & mldr;

Aujourd’hui, un groupe de scientifiques a établi un lien entre la maladie cœliaque et l’augmentation progressive de l’utilisation de l’azote dans les engrais agricoles utilisés dans les cultures de blé.

Depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui, l’utilisation mondiale de l’azote pour ces usages a décuplé. L’excès d’azote pour fertiliser les cultures de blé se transforme en céréales et en farine augmentation des quantités de gliadine, qui est une protéine impliquée dans la formation du gluten.

L’étude « L’intensification mondiale de la fertilisation azotée pourrait-elle augmenter les protéines immunogènes et favoriser la propagation de la pathologie cœliaque? », Publiée dans le journal Foods par le chercheur du CREAF et du CSIC, Josep Peñuelas, fournit des indices importants sur ce processus.

Les travaux révèlent que la consommation de farine par habitant au cours des dernières décennies est restée plus ou moins constante, mais qu’au contraire, la concentration de gliadine dans le blé a augmenté.

Cela a fait que la consommation moyenne de gliadine par personne a également augmenté.

Peñuelas a déclaré au blog CREAF: «La fertilisation azotée se traduit par un possible problème de santé mondial direct& rdquor;. Bien qu’il soit prudent et rappelle qu’il existe encore peu d’études sur le sujet, il met en garde contre l’importance de la découverte. «Nous ne faisons pas l’étude médicale, mais nous prévenons d’une nouvelle conséquence. La relation que nous avons identifiée n’implique pas l’existence d’une seule cause directe. Il peut y avoir d’autres facteurs, mais celui-ci est important & rdquor;, note-t-il.

« La fertilisation azotée que nous, écologistes, étudions a des effets très pertinents sur les microorganismes et le fonctionnement de la terre, et nous ajoutons qu’elle a également un effet sur la santé humaine », ajoute-t-il.

Les données sur la demande et l’application d’engrais azotés dans l’agriculture mondiale révèlent une augmentation très notable. Plus précisément, la dernière conférence internationale de l’Initiative sur l’azote révèle que la consommation mondiale d’engrais azotés a augmenté de 33% entre 2000 et 2013.

D’autres indicateurs montrent qu’il existe des différences entre les différentes régions du monde lors de l’analyse de cette intensification de l’azote, étant plus élevée en Asie et plus faible en Europe.

Selon l’auteur de l’étude, «tout suggère que nous avons un autre facteur de risque causé par un monde plus riche en azote via l’augmentation des gliadines dans le blé, un facteur de risque important qui peut expliquer, au moins en partie, l’augmentation de la prévalence de la maladie cœliaque & rdquor;.

«Le changement global nous conduit à un changement de santé mondiale& rdquor;, déclare-t-il.

Article de référence:

http://blog.creaf.cat/es/noticias/excesiva-fertilizacion-cultivos-trigo-nitrogeno-alta-prevalencia-celiaquia/

Etude de référence:

https://www.mdpi.com/2304-8158/9/11/1602

Cela peut vous intéresser: Le glyphosate, un herbicide au centre de la polémique

Cela peut vous intéresser: Le sol, trésor de biodiversité