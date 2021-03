L’Aztec Rey Martínez, récupéré; il veut déjà défendre son titre

Le «roi» Martinez est récupéré de sa fracture métacarpienne à la main droite, il a donc déjà mis l’accélérateur dans la salle d’entraînement en attendant la date pour défendre son titre mondial des poids mouches contre le challenger obligatoire, le portoricain McWilliams Stream.

Cela a été rapporté par le boxeur d’Azcapotzalco, où il a remercié le président de la CDMX Box Commission, Ciro Nucci, qui avec son aide l’a recommandé à un spécialiste pour réussir à surmonter sa blessure.

«Nous voyons si en mai nous entrons déjà en action. Nous en parlons avec Eddy Reynoso et tour à tour, avec le promoteur Eddie Hearns, et de jeter la merde (SIC) », a-t-il commenté.

«Nous sommes allés à une semaine et demie de thérapie. Nous frappons déjà des sacs, des poires, tout et la semaine prochaine à la boîte. Nous n’avons pas arrêté de nous entraîner. Il a couru avec le plâtre à la main et tenant le poids. Je pèse 55 kilos et j’attends un rendez-vous ».

Le champion du monde des 50 800 kilogrammes, a exprimé sa confiance en battant le Portoricain Arroyo.

«Je l’ai vu se battre et il ne fait pas de moi un adversaire fort, difficile ou à élimination directe; Je ne suis pas très impressionné. Je vais gagner, il va pour mon championnat, mais comme je l’ai dit, c’est avec tout sauf la peur et avec qui que ce soit. J’adore les vrais champions, l’Ukrainien (Artem Dalakian, champion WBA) et l’Africain (Moruti Mthalane, titulaire de l’IBF), ceux-là sont plus dangereux, heurteurs, mais je pense que ce sera un bon combat avec Arroyo », a-t-il déclaré.

Martínez a de nouveau remercié Ciro Nucci pour son soutien, qui «depuis qu’il était champion national, il m’a montré son soutien, sans conditions, ni quoi que ce soit, très attentionné. Il m’a emmené chez son spécialiste et tout s’est bien passé à la fin ».

L’élève de «Chale» Aceves a expliqué comment son membre avait été brisé.

«Nous boxions avec un mec un peu plus lourd que moi, je l’ai retourné et mis sa tête et c’est là que l’inflammation de la main a commencé avec la douleur, et quand nous sommes allés chez le médecin, il m’a diagnostiqué une fracture métacarpienne et là il n’a plus fait le combat », a-t-il conclu.

Le certificat médical de sa sortie surmontant sa fracture de la main droite.

Le «roi» Martínez a exprimé sa gratitude au président de la commission de boxe de Mexico, Ciro Nucci, qui l’a aidé dans sa rééducation de la main.