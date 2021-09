L’aztèque ‘Cobrita’ Luna met son héritage en danger

in

La championne du monde Yuliahn ‘Cobrita’ Luna, monarque des poids coq du World Boxing Council, revient dans la mêlée le 10 septembre dans sa ville natale de Gómez Palacio, Durango; dans un duel hurlant qui promet de secouer la Laguna Olímpico Arena.

Luna Ávila, a remporté l’écharpe verte et or de 53 524 kilogrammes en battant l’historique Mariana ‘Barby’ Juárez dans une guerre sans quartier, maintenant elle affrontera une rivale de longue distance sur le ring et qui possède une force digne d’admiration.

Avec une note de 21 victoires en professionnalisme, et cinq victoires consécutives ; la belle boxeuse gomezpalatina prépare déjà ses armes pour affronter une combattante qui se distingue par son dévouement et son courage, caractéristiques qu’elle a démontrées tout au long de sa carrière où elle a affronté onze fois des champions du monde.

La boxeuse représentée exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle, prépare son deuxième combat de l’année après avoir rendu compte du Guanajuato Bárbara ‘La Leona’ Martínez en avril dernier; toujours avec la confiance que représente le fait d’avoir son père et entraîneur Julio Luna dans le coin.