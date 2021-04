L’Aztèque Cobrita Luna ne demande pas de trêve, elle veut la guerre

La championne du monde Yuliahn ‘Cobrita’ Luna a l’habitude de se battre contre les meilleurs et de faire ses débuts en tant que championne absolue des poids coq du World Boxing Council veut organiser une bataille mémorable et continuer dans le goût des fans exigeants.

Luna Ávila, combattante exclusive pour Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle; Elle a été la championne du monde absolue en poids coq et super coq, ajoutant à ce jour une marque de 20 victoires, dont 3 via du chloroforme pur, ce qui en fait la meilleure exposante de 118 livres aujourd’hui.

À plusieurs reprises, il a exprimé son désir d’affronter la multiple championne du monde Mariana « Barby » Juárez dans un duel revanche, à qui il a arraché la couronne verte et or du WBC dans une vraie guerre, dans un duel de réédition que les fans attendent avec envie.

Le fier combattant de Gómez Palacio, Durango; À 27 ans, il est devenu l’un des favoris du public; et elle prétend être prête à exposer la couronne immédiatement, car elle a toujours rêvé d’être une championne WBC et maintenant qu’elle l’a réalisé, elle veut faire une marque parmi les champions historiques verts et or.

Yulihan, qui combine ses activités sportives de haut niveau avec ses responsabilités de mère de la petite Barbara; Elle est propriétaire d’un style voyant qui privilégie une bonne technique individuelle, ainsi qu’un produit de frappe dévastateur des enseignements de son père et entraîneur Julio Luna et de son mentor, le grand champion Cristian Mijares.