L’Aztèque “The Beast” Lucero cherche à rester invaincu

Photo : TM Boxe

Le poids welter mexicain Isaac “La Bestia” Lucero (7-0, 6KO) cherche à poursuivre sa séquence d’invincibilité lors de son prochain match contre Agustín Lugo (11-11-3, 5KO) de Nuevo León, Mexique, le vendredi 25 mai. Juin , à Tijuana, au Mexique. Le combat de 8 rounds prévu fera partie de la sous-carte «Fight Night at the Border» présentée par Frank Carrillo’s Jab Promotions.

Le méga événement aura lieu au luxueux Grand Hotel de la ville susmentionnée et sera diffusé dans toute l’Amérique latine par ESPN Knockout.

Le combat contre Lugo marque le deuxième de l’année pour Lucero de La Paz, BCS, mais basé à Tijuana. Lors de son premier en avril, Lucero n’avait besoin que d’un seul ticket pour détruire le vétéran Néstor García.

“Je me sentais très fort dans ce combat, je voulais plus de rounds, mais j’ai marqué avec un crochet gauche à la mâchoire qui a blessé mon adversaire”, a déclaré Lucero à propos de son dernier combat. “Je me suis préparé pour les six rounds, mais Dieu merci c’était plus rapide et maintenant j’ai l’opportunité de participer à mon premier combat convenu à huit.”

Le combat sera également le deuxième avec le double champion du monde Raúl “Jibaro” Pérez dans le coin de Lucero.

“Nous travaillons très bien, chaque jour j’apprends quelque chose de nouveau dans le gymnase et c’est comme une famille avec mes camarades de gym”, a commenté Lucero, 22 ans. “Nous avons travaillé sur certains détails depuis mon dernier combat et j’ai hâte de les montrer lors de mon prochain engagement.

Lugo sera un rival intéressant car il triplera l’expérience de Lucero sur un ring en tant que professionnel. Lucero, qui a participé à près de 100 combats en tant qu’amateur, dit qu’il n’est pas dérangé par l’avantage d’expérience de son rival.

“Je reconnais qu’il a plus de combats que moi, mais je suis confiant dans mon travail, dans ma préparation et dans mon équipe”, a déclaré Lucero. «Je pense avoir vu tous les styles imaginables dans ma carrière amateur ainsi que mes séances de sparring avec Devin Haney, Jessie Vargas, Aaron McKenna, entre autres. Je suis plus que prêt ».