L’Azzurra mesure son potentiel en Bulgarie

28/03/2021

Allumé à 12h08 CEST

Joël Gadea

La capacité de Mancini faire un saut de qualité avec l’Italie se mesure en jours comme aujourd’hui. la visite des transalpins en Bulgarie, a priori, un voyage abordable, a été le grand devoir de l’Italie ces derniers temps.

Avant la facilité du rival, vint l’écrasement «azzurro» et les coups. Aujourd’hui, ManciniAvec une équipe renouvelée, dominée par les hommes les plus en forme cette saison, il compte faire un pas de plus en route vers la Coupe du monde de l’année prochaine.

Avec Federico Chiesa en tant que leader de l’attaque, l’année de sa dernière explosion, et avec le duo Verratti-Barella aux commandes du match italien, l’équipe transalpine espère consolider sa position de leader et arriver avec des garanties à l’affrontement contre la Suisse, sa grande rivale pour le leadership.

Devant, l’équipe bulgare, ne traverse pas son meilleur moment, après avoir chuté sur les terres suisses, ceux d’Europe de l’Est espèrent montrer une bonne défense pour sortir quelque chose d’Italie et rester en vie.

Alignements probables

Bulgarie: P. Iliev; Popov, Antov, Zanev, Cicinho; Malinov, Kostadinov; Delev, D. Iliev, Despodov; Yomov.

Italie: Donnarumma; Emerson, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo; Pessina, Verratti, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

Arbitre: Slavko Vincic (Slovénie).

Stade: Vasil Levski. Derrière des portes closes.

Temps: 20h45