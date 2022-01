LBC descend dans une rangée de cris au sujet de la statue d’Edward Colston statuant «Vous semblez assez ignorant» | Politique | Des nouvelles

Les appelants Tony, de Fareham, et Joy, de Tottenham, ont appelé LBC au sujet du renversement de la statue d’Edward Colston et du procès qui a suivi, qui a vu quatre personnes innocentées des dommages criminels. Tony a déclaré que l’événement n’était « pas de bon augure pour les relations raciales » et qu’il n’était pas juste que les gens « démolissent » ce qu’ils n’aiment pas particulièrement. Mais Joy était furieuse contre Tony et a déclaré que la statue avait causé « la misère » aux personnes de couleur comme elle alors que le couple commençait à crier l’un sur l’autre lors d’un débat tendu.

S’exprimant sur LBC, Tony a fait valoir que la statue devrait rester dans un musée et qu’il n’était pas juste que des groupes comme Black Lives Matter fassent ce qu’ils veulent.

Joy a répondu: « Cette statue démoniaque rance et diabolique qui est debout depuis 200 ans… je suggère [to] votre correspondant vous avez là [that he] recherche ce que cet homme a fait.

Tony a calmement répondu en disant que la réaction passionnée de Joy était la raison pour laquelle les gens « se lèvent » pour des histoires comme celles-ci.

L’appelant a ensuite utilisé la Premier League comme exemple d’égalité raciale avant que l’animateur Eddie Mair ne ramène la conversation au point de Joy sur la traite des esclaves qui s’est produite il y a des siècles.

Tony a répondu : « 500 ans, nous vivons au 21e siècle, ce n’est pas il y a 500 ans.

« Ces statues… et c’est une insulte de dire que les Britanniques ne savent rien de la traite des esclaves… beaucoup de gens savent ce qui s’est passé dans la traite des esclaves. »

Joy l’a interrompu et a déclaré que Tony « semble assez ignorant » et que les gens en désaccord étaient au courant de l’esclavage.

Tony a ajouté qu’il n’était pas juste que les gens « courent dans les rues et démolissent des statues ».

Joy était en colère qu’on lui dise ce qu’elle ressentait à propos de l’histoire et a déclaré qu’il n’était pas juste de se faire dire de « la fermer » à propos du problème.

Tony a déclaré que les Britanniques comprenaient le commerce des esclaves avant que M. Mair ne déclare que Joy était également un Britannique.

On a alors dit à Tony qu’il devrait y avoir une compensation pour les communautés noires en raison des actions commises il y a des centaines d’années, mais il a fait valoir que des choses comme la traite des esclaves n’avaient pas lieu au Royaume-Uni maintenant.

M. Mair a ensuite expliqué que Joy avait écrit plusieurs fois pour retirer la statue mais qu’il avait été ignoré, Tony affirmant que ce n’était pas la faute du public.

Quatre personnes ont été innocentées des dommages criminels après qu’une statue d’Edward Colston a été jetée dans le port de Bristol en juin 2020.

Sage Willoughby, Rhian Graham, Milo Ponsford et Jake Skuse ont été inculpés après que la statue a été illégalement retirée lors d’une manifestation Black Lives Matter dans la ville.

Une vidéo de vidéosurveillance a été diffusée pendant le procès, montrant chacun des accusés participant au renversement de la statue.

Le chef de la culture du conseil de Bristol, Jon Finch, a confirmé que 350 £ de dommages aux balustrades du port et 2 400 £ à la chaussée avaient été endommagés lors du renversement.

Le procureur William Hughes a ouvert l’affaire à la mi-décembre en déclarant: « Nous acceptons qu’Edward Colston était une figure de division, cependant, nous disons ce qu’Edward Colston a pu ou non faire, bon ou mauvais [is] pas en procès et [is] pas un problème pour vous, ces quatre accusés le sont. »

M. Hughes a ajouté que le fait qu’Edward Colston était un marchand d’esclaves était « totalement hors de propos ».

Liam Walker, qui représentait M. Willoughby, a déclaré : « Chacun de ces accusés était du bon côté de l’histoire, et je pense qu’ils étaient également du bon côté de la loi.

« Les actes de Colston sont peut-être historiques, mais la vénération continue de lui dans cette ville ne l’était pas. La vénération continue de lui dans une ville multiculturelle dynamique était un acte d’abus.

Le défenseur M. Ponsford a également déclaré aux jurés: « Je pensais qu’une statue qui célèbre une figure telle que Colston était honteuse et offensante pour les habitants de Bristol. »