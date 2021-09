LBC sombre dans le chaos alors que les invités s’attaquent personnellement les uns aux autres. “Je vais l’arrêter !” | Politique | Nouvelles

in

Paul Mason et David Starkey ont échangé une guerre de mots brutale sur LBC alors que les deux hommes ont commencé à se disputer sur l’immigration et l’impact qu’elle a eu sur les salaires au Royaume-Uni. M. Mason a accusé les membres du “cercle d’élite” de M. Starkey des diplômés d’Oxford d’avoir créé le problème du travail dans le pays en premier lieu, M. Starkey étant très offensé par l’hypothèse de son collègue invité. Les deux ont fait des allers-retours avec M. Starkey suppliant Iain Dale d’intervenir et de calmer les choses après avoir déclaré qu’il avait été victime d’attaques personnelles incessantes tout au long de l’émission.

Les désaccords entre les deux ont commencé à mi-chemin du programme où le panel a été interrogé sur la pénurie de poids lourds au Royaume-Uni et sur la faute du Brexit.

M. Starkey a expliqué que la solution au problème serait d’augmenter les salaires, car de nombreuses personnes pourraient ignorer les mauvaises conditions de travail et devenir des conducteurs pour un meilleur salaire.

L’historien a carrément souligné à sa collègue invitée la présidente du parti travailliste Anneliese Dodds que « la main-d’œuvre européenne bon marché » était à blâmer pour la stagnation des salaires au Royaume-Uni.

M. Mason s’est offusqué de la déclaration et a dit à M. Starkey de le dire à une infirmière ou à un médecin étranger lorsqu’ils sont au NHS.

Le couple a commencé à se crier dessus, M. Mason évoquant le commentaire de “maudits noirs” de M. Starkey qui l’a rendu furieux.

Dans une interview avec Reasoned, M. Starkey a déclaré : “L’esclavage n’était pas un génocide, sinon il n’y aurait pas autant de foutus noirs en Afrique ou en Grande-Bretagne, n’est-ce pas ?”

Alors que les débats se sont calmés, le panel a continué à parler des salaires et de l’immigration au Royaume-Uni.

M. Mason a déclaré: “Ce n’est pas l’immigration qui a fait baisser la part des salaires de l’économie britannique au cours des 40 dernières années.

“C’était le choix de ceux au pouvoir, travaillistes et conservateurs, de diriger une économie de marché – une course vers le bas.”

M. Starkey a été entendu lors des remarques avec M. Mason, puis a déclaré que les décisions avaient été imaginées par les “doubles premières à Oxford” et par l’élite sociale dont M. Starkey était originaire.

L’historien a qualifié “d’intolérable” de l’attaquer de cette manière et a déclaré à l’animateur “Iain, allez-vous l’arrêter”.

Il a poursuivi et qualifié le point d’ordures absolues avant de dire à M. Mason qu’il avait “personnalisé” les choses lors d’un “débat sérieux”.

M. Dale a réprimandé les deux parties alors qu’il tentait de calmer les choses entre les deux.

Le Royaume-Uni connaît une énorme pénurie de chauffeurs de poids lourds dont certains ont déclaré que le Brexit était à blâmer.

La main-d’œuvre étrangère qui travaillait dans l’industrie du transport routier n’est pas revenue au Royaume-Uni après le retrait, mais certains analystes disent que cela ne brosse pas un tableau complet.

Certains disent qu’il y a eu un retard dans les tests grâce à la pandémie et que la stagnation des salaires causée par la main-d’œuvre étrangère a rendu moins attrayant le fait de devenir conducteur de poids lourds.

Les conditions de travail des chauffeurs de poids lourds sont également très difficiles avec la pandémie qui voit des changements de main-d’œuvre alors que les gens réévaluent ce qu’ils veulent faire de leur vie.