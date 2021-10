LBitcoin augmente alors que les altcoins chutent | Invezz

Ce matin, Bitcoin (BTC/USD) a gagné plus de 1,5%, contre 56 000 $. Polkadot (DOT/USD) a enregistré les plus grosses pertes dans le top 10 par capitalisation boursière ; près de 5%.

Le secteur de l’énergie en hausse pour un record pétrolier en 7 ans

La semaine dernière, tous les principaux indices boursiers américains ont augmenté après un début de semaine lent. A +1,2%, le DJ30 gagne du terrain. La semaine dernière, les actions énergétiques ont continué d’augmenter alors que le pétrole a atteint son prix le plus élevé en sept ans, 80 $.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le secteur a gagné 5% sur le SPX500, facilitant une hausse de 0,8% par rapport à l’indice plus large cette semaine-là. Les plus gros gagnants vendredi ont été APA Corporation avec + 6,8% et Pioneer Natural Resources et Marathon Oil, tous deux avec + 4,6%.

Les actions britanniques gagnent du terrain

Ce fut également une bonne semaine pour les actions britanniques. Le UK100 a ajouté 1%, mais est stable depuis mai et n’a pas retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie. Les plus gros gagnants sont Standard Chartered et Tesco avec + 11,2 % chacun et HSBC avec + 8 %. Royal Dutch Shell et British Petroleum ont également contribué à la hausse de l’indice.

Les valeurs technologiques chinoises s’envolent après les amendes

À la suite d’une inspection antitrust, les autorités chinoises ont infligé des amendes à plusieurs des plus grandes entreprises technologiques du pays. Alibaba et Meituan ont tous deux gagné plus de 9% malgré leur amende, ce qui était probablement dû au fait qu’à long terme, les amendes augmenteront la concurrence sur le marché.

Ce matin, les indices asiatiques ont continué à monter. China50 et HKG50 ont tous deux gagné plus de 1% depuis ce matin.

USD et CAD anticipent une volatilité plus faible

Comme certaines banques américaines et canadiennes sont fermées pour Columbus Day et Thanksgiving, une volatilité et une liquidité plus faibles sont attendues pour le CAD et l’USD.

L’industrie du voyage est prometteuse

Malgré le rapport terne sur les données du travail publié vendredi, des secteurs tels que les voyages et l’hôtellerie semblent avoir affiché une croissance. La société de location de voitures Avis a augmenté de plus de 9 %, probablement pour cette raison.

Tous les indices européens ont ouvert en hausse aujourd’hui

Le plus gros vainqueur en Europe a été le GER40, qui a ouvert 23 points supplémentaires. Le UK100 a ajouté 9 points et le FRA40 a gagné 12 points.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent