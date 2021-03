La société de blockchain LBRY, Inc. a riposté à la Securities and Exchange Commission, affirmant qu’une plainte déposée contre elle menace une grande partie de l’industrie de la cryptographie, car elle définirait la plupart des jetons comme des titres.

La SEC s’est intéressée à la plate-forme de publication basée sur la blockchain LBRY, Inc. dans le cadre d’une enquête de trois ans qui a débuté en mai 2018.

Selon la plainte déposée par la SEC, la plate-forme aurait vendu des titres non enregistrés dans plusieurs voies, y compris à des investisseurs institutionnels et aux utilisateurs de la plate-forme entre 2016 et 2020.

Le régulateur sollicite une injonction permanente pour empêcher l’entreprise de vendre plus de jetons, de restituer tous les fonds reçus avec intérêts et de payer un montant non divulgué en sanctions civiles.

LBRY a développé une plate-forme de partage vidéo décentralisée appelée Odysee qui permet aux téléspectateurs de «gagner de la crypto-monnaie pour regarder des vidéos» et aux créateurs de gagner des crédits LBRY pour leur travail. Depuis 2016, 13 millions de jetons LBC ont été vendus pour 5 millions de dollars en Bitcoin. Un communiqué de presse de la SEC indique que le montant total levé était de 11 millions de dollars, y compris les USD et les services des acheteurs ayant participé à son offre.

Selon LBRY, bien qu’elle n’ait pas procédé à une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) et que la SEC n’allègue pas de fraude, ses tentatives de règlement ont été rejetées par la Commission:

«La SEC a refusé d’offrir des conditions qui auraient permis aux citoyens américains d’échanger des jetons ou de permettre à LBRY Inc de continuer à fonctionner. Nous étions prêts à leur donner une livre de chair, mais ils n’étaient intéressés que par notre tête.

Malgré déjà dépensé «plus d’un million de dollars en frais juridiques» et l’effort considérable de «plusieurs milliers d’heures de temps des membres de l’équipe» au cours de l’enquête, la société ne recule pas, déclarant: «La SEC avance un nouveau programme agressif et désastreux. standard qui rendrait presque tous les jetons de blockchain sécurisés. »

«Classer tous les jetons de blockchain activement développés en tant que titres sera un cauchemar bureaucratique pour les résidents des États-Unis et les entreprises opérant aux États-Unis.»

Une pétition sur son site Web «helplbrysavecrypto.com» avec plus de 6700 signatures à ce jour appelle «la SEC à abandonner cette affaire et à établir des normes claires pour l’industrie de la crypto-monnaie aux États-Unis».

AIDEZ-NOUS À SAUVER CRYPTO AUX ÉTATS-UNIS

L’avenir entier de la crypto aux États-Unis est en danger. La SEC nous poursuit en justice et dit que LBC est un titre – ce n’est pas le cas! Cela a un impact sur chaque jeton! Https: //t.co/P26tQatXht#helplbrysavecrypto pic.twitter.com/sgbeoxNMMC – Odysee (@OdyseeTeam) 29 mars 2021

LBRY affirme que lorsqu’elle a demandé à la SEC comment elle pouvait fonctionner légalement, on lui a dit que l’organisme de réglementation ne pouvait pas donner de conseils à ce sujet et qu’il pouvait seulement dire qu’il enfreignait la loi.

Cependant, la société a déclaré que si la SEC réussissait à fermer LBRY, Inc., la plate-forme et l’écosystème LBRY resteraient inchangés car ils sont entièrement décentralisés avec «des centaines de personnes sur six continents», dont la plupart ne sont pas des employés de LBRY, contribuant à le réseau en 2020.