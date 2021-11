LCID, RIVN, FSR : Pourquoi les stocks de véhicules électriques sont-ils en baisse aujourd’hui ?

Plusieurs stocks de véhicules électriques (VE) sont en baisse aujourd’hui et nous examinons pourquoi cela se produit.

Source : Sopotnicki / Shutterstock.com

Pour commencer, je dois souligner que plusieurs actions de véhicules électriques se sont récemment redressées. Ce rallye s’accompagne du coup d’envoi du LA Auto Show cette semaine. Voir les nouvelles révélations de l’événement a enthousiasmé les investisseurs, ce qui explique pourquoi plusieurs de ces actions sont à la hausse.

En gardant cela à l’esprit, il est logique que les actions redescendent à des niveaux de négociation normaux après cette hausse. Cependant, nous devons également prendre en compte les récents commentaires de Jim Cramer qui pourraient expliquer pourquoi les stocks de véhicules électriques sont en baisse aujourd’hui.

L’hôte de Mad Money a déclaré le lendemain hier soir.

« Si vous possédez Lucid ou Rivian et que vous avez gagné une tonne d’argent, vous avez ma bénédiction – ici, maintenant, demain matin – pour littéralement enlever la moitié de la table… et vous pouvez laisser le reste rouler. N’oubliez pas que vous jouez sur l’élan, pas les constructeurs automobiles et pas la technologie, et dans ce cas, il vaut mieux sonner la caisse tôt et souvent.