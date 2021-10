LCID Stock pourrait faire des vagues avec son expansion au Canada

Une autre étape dans Lucide (NASDAQ :LCID) l’expansion mondiale a eu lieu le 14 octobre. La marque de véhicules électriques de luxe a ouvert son premier studio canadien au centre-ville de Vancouver. Il est maintenant prêt à prendre des réservations pour les Canadiens désireux de débourser 105 000 CAD pour le Lucid Air Pure. Alors que l’entreprise fait son show sur la route, les propriétaires d’actions LCID doivent être excités.

Source : Photos du monde entier / Shutterstock.com

« L’annonce des prix canadiens et de notre premier point de vente au pays en tandem est essentielle pour amener la marque Lucid au Canada », a déclaré Zak Edson, directeur principal des ventes et du service. « Cette ouverture est la première de nombreuses annonces pour des emplacements en dehors du marché américain alors que nous poursuivons notre expansion mondiale rapide. »

Pour réussir dans l’industrie automobile d’aujourd’hui, vous devez vendre vos véhicules dans le monde entier. L’échelle signifie tout. La dernière annonce devrait aider à pousser le stock LCID à la hausse en 2022.

Voici pourquoi.

Plus d’acheteurs d’actions LCID

La plupart des lecteurs d’InvestorPlace supposent probablement que les investisseurs canadiens connaissent Lucid, basé en Californie. Mais malheureusement, ce n’est pas forcément le cas. Ici, sur la côte est du Canada, à l’exception des plus grands fans de véhicules électriques, Lucid n’est pas un nom familier.

Cependant, les résidents de Vancouver, qui sont souvent appelés « Lotus Land », sont probablement beaucoup plus familiers avec la marque que les gens du reste du Canada. Premièrement, les Vancouverois ont plus en commun avec les Californiens qu’avec leurs concitoyens de Toronto. C’est toute l’ambiance de la côte ouest et tout. Deuxièmement, les Britanno-Colombiens ont la plus forte adoption de VE en Amérique du Nord.

« BC est en train de devenir rapidement un chef de file dans l’industrie du ZEV. En 2020, la Colombie-Britannique a enregistré la plus forte utilisation de VZE ​​en Amérique du Nord. Les ventes de nouveaux ZEV se sont établies en moyenne à 9,4 % au cours de l’année malgré la pandémie, et avec plus de Britanno-Colombiens choisissant les ZEV, nous investissons dans les supports nécessaires pour répondre à la demande croissante de ZEV sur les routes de la Colombie-Britannique tout en progressant vers nos objectifs CleanBC », a déclaré Bruce Ralston , ministre de l’énergie, des mines et de l’innovation bas carbone.

La province offre de généreuses remises liées aux véhicules électriques pour inciter les résidents à passer à l’électricité. Par exemple, si vous achetez un VE à batterie, les résidents ont droit à un rabais de 3 000 $ sur le prix total de l’achat. Le même rabais de 3 000 $ s’applique si vous achetez un véhicule à pile à combustible à hydrogène (FCEV). Si vous achetez un véhicule électrique hybride rechargeable, le rabais est de 1 500 $.

Aucune éligibilité au rabais EV pour Lucid

Pour être admissible au rabais, un véhicule électrique doit avoir une autonomie d’au moins 85 kilomètres (53 milles) et avoir un prix de détail suggéré par le fabricant d’au plus 55 000 CAD (44 440 $).

De plus, le gouvernement canadien a son propre rabais. Il offrira une remise de 5 000 $ pour l’achat d’un véhicule électrique dont le PDSF ne dépasse pas 45 000 CAD (36,4 millions de dollars). Les véhicules éligibles incluent les Hyundai Kona et Chevy Bolt EUV.

Bien sûr, le véhicule de Lucid ne sera admissible à aucun des rabais, mais les acheteurs de la Colombie-Britannique peuvent obtenir un rabais de 350 $ pour l’achat d’un chargeur de véhicule électrique domestique. Tous les lieux de travail qui installent un chargeur EV sont admissibles à un rabais de 2 000 $. Vous pouvez être sûr que les entrepreneurs qui possèdent une entreprise achèteront le chargeur par l’intermédiaire de leur entreprise.

Ainsi, les acheteurs de la Colombie-Britannique Lucid ne seront pas entièrement laissés pour compte et bénéficieront grandement s’ils investissent également dans les actions LCID.

Il est utile d’être riche pour acheter des actions LCID

Enfin, et surtout, il faut être riche pour vivre à Vancouver. L’étude 2021 Dermographia International Housing Affordability de l’Urban Reform Institute a révélé que Vancouver avait le deuxième marché du logement le plus cher au monde, derrière Hong Kong et devant Sydney. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour les actions LCID, car davantage de Vancouverois pourraient commencer à investir.

Au troisième trimestre de 2021, le prix moyen d’une maison unifamiliale dans le Grand Vancouver était de 1,65 million de dollars canadiens (1,33 million de dollars); dans la ville de Vancouver proprement dite, le coût moyen d’une maison unifamiliale était de 2,4 millions de dollars canadiens (1,94 million de dollars). Donc, si vous pouvez vous permettre une maison à Vancouver, vous pouvez vous permettre un Lucid Air Pure.

Le premier choix de l’entreprise pour entrer au Canada est une décision éclairée et sensée. Il prévoit d’ouvrir des studios à Toronto et à Montréal en 2022. Malheureusement, je doute qu’Halifax fasse un jour la coupe.

Selon Data USA, le revenu médian de 2019 dans le comté de Los Angeles était de 72 797 $. La valeur médiane de la propriété était de 644 100 $. Ainsi, dans le Grand LA, une maison coûte 8,8 fois le revenu médian des ménages. Dans le Grand Vancouver, le revenu médian des ménages au recensement de 2016 était de 73 000 CAD (59 000 $), ce qui signifie qu’une maison coûte 22,6 fois le revenu médian des ménages.

À première vue, cela suggérerait que Vancouver est trop cher. Cependant, 30 % des ménages de Vancouver ont des revenus supérieurs à 100 000 CAD (80 860 $), il y a donc suffisamment de richesse pour soutenir les ventes de Lucid dans le Lower Mainland.

La ligne de fond

La dernière fois que j’ai écrit sur Lucid fin septembre, j’ai discuté des avantages et des inconvénients du rachat de ses 41,4 millions de bons de souscription publics en circulation pour acheter ses actions. J’en ai conclu que je pensais que c’était une bonne décision car cela évite de diluer ses actionnaires existants. Avec beaucoup d’argent liquide, il était logique de les effacer du bilan.

Le PDG Peter Rawlinson a fait plusieurs bonnes actions depuis qu’il a pris la tête de Lucid en 2016. Cependant, les premiers véhicules de l’entreprise quittant sa chaîne de montage en Arizona fin septembre sont l’accomplissement le plus important à ce jour.

Emmener son spectacle sur la route est une progression naturelle dans le développement de l’entreprise. Je suis sûr que les Vancouverois vont engloutir les véhicules de Lucid dans les semaines et les mois à venir.

Lucid est un achat spéculatif à long terme réservé aux investisseurs agressifs.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.