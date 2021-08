LCS en chiffres : les meilleurs joueurs de chaque équipe du week-end de finale

Les étoiles brillantes de chaque équipe seront de la plus haute importance lors du dernier week-end de la compétition LCS.

Les finales du championnat LCS approchent à grands pas. 100 Thieves, Cloud9 et Team Liquid ont tous une excellente chance de soulever le trophée. Chaque équipe devra faire en sorte que ses joueurs vedettes soient à leur meilleur si elles veulent entrer dans les championnats du monde en tant que première tête de série de NA. Mais qui a le mieux performé ? Nous allons jeter un coup d’oeil

Liquide de l’équipe : Alphari

Bien que cela aurait pu aller à de nombreux membres de la liste Team Liquid. Le retour d’Alphari a fait des merveilles pour TL, avec de son côté les favoris fermes pour soulever le trophée dimanche. Alors que Jenkins a bien performé pendant son temps sur la liste principale, il était évident que TL manquait à cette menace dans la voie du haut pour les gros matchs. Team Liquid a été épouvantable contre les meilleures équipes des LCS pendant la saison régulière. Alphari était absent pour la plupart de ces matchs et le ramener lui et Santorin dans le giron a fait des merveilles.

Alphari dirige son équipe du département KDA avec un impressionnant 6,8. Bien qu’Alphari n’ait pas été le principal joueur de TL, la vérité est qu’ils n’en ont pas besoin. Les points forts d’Alphari proviennent de la phase de laning, en choisissant des champions qui peuvent simplement s’asseoir dans une voie latérale et créer une pression illimitée. Le meilleur champion d’Alphari en séries éliminatoires a été Jayce à quatre matchs, qu’il a remporté tous ses matchs avec un 13,8 KDA.

À l’approche du week-end des finales des LCS, Alphari exige tellement de respect que les équipes, récemment comme par le passé, ont créé des plans de match spécifiquement pour l’arrêter. Lors des finales MSS, Cloud9 a sécurisé 100% de ses First Bloods dans la voie du haut dans l’espoir de fermer TL sur la partie supérieure de la carte. Plus récemment, 100 Thieves a adopté une approche différente en ignorant Alphari et en collant Ssumday sur un réservoir pour absorber la pression. S’il a laissé carte blanche en finale, c’est presque sûrement fini pour la compétition.

100 voleurs : plus près

Cela a été un spectacle formidable de voir Closer à son meilleur. Après ce qui a été un mauvais Spring Split pour lui personnellement, le meneur de jeu agressif a été le meilleur joueur de 100 Thieves lors du Summer Split et est en lice pour remporter le MVP. Closer a été le meneur de jeu et l’animateur de 100 Thieves dans le championnat LCS jusqu’à présent. L’ancien jungler TCL se classe le plus haut de son équipe pour KDA à 5.3. Closer a également le plus de victoires dans son équipe avec une marge substantielle à 53, le deuxième plus élevé est le FBI à 32.

Viego a été le champion le plus choisi de Closer avec cinq apparitions en dix matchs. Ce qui est une surprise pour beaucoup, c’est que la championne la plus choisie de Closer, Diana, n’a vu le Rift qu’une seule fois dans leur série contre Evil Geniuses. Closer a fait un excellent travail en s’associant à Abbedagge lors de cette scission, l’une des principales raisons pour lesquelles Closer a pu briller à nouveau. Tous les yeux seront rivés sur lui alors que 100 Thieves se battent pour le titre ce week-end.

Cloud9 : Zven

Le légendaire AD Carry de Cloud9 est passé discrètement sous le radar en raison des incohérences de son équipe. Statistiquement parlant, Zven a été l’un des points les plus brillants de Cloud9. Il a brillé le plus lorsque le jeu sort de la phase de laning avec son duo à Vulcan. En quinze matchs jusqu’à présent en séries éliminatoires, Zven est décédé 19 fois. C’est une moyenne de 1,26 décès par match, ce qui est extrêmement impressionnant.

Tout au long de son mandat sur Cloud9, Zven est toujours resté cohérent dans son pool de champions. S’il pense que le champion X est fort, il choisira ce champion encore et encore. Ces séries éliminatoires, Varus est le dernier champion. Le tireur d’élite a joué dix fois ces séries éliminatoires, Aphelios étant le deuxième meilleur joueur en trois matchs.

Non seulement Zven reste en vie dans les combats en équipe, mais il inflige également le plus de dégâts sur Cloud9 à 640 dégâts par minute. Cela a été démontré tout au long des séries éliminatoires, Cloud9 restant constamment dans les matchs plus longtemps qu’il ne le devrait et annulant d’importants déficits en or. L’un des matchs les plus importants de Zven en séries éliminatoires a été sa performance du 8/1/9 sur Ezreal. L’ancien frère de G2 et maintenant C9, Perkz, a félicité Zven sur son stream pour avoir été dans la forme de sa vie. Cloud9 comptera certainement sur lui pour continuer à jouer sous cette forme et être un rocher pour l’équipe.

