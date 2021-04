LCX lance un concours de trading de crypto-monnaie pour gagner une Rolex

Compartir

LCX est un nouvel échange de crypto-monnaie de nouvelle génération réglementé dans le célèbre Liechtenstein au cœur de l’Europe. . Cette plate-forme de négociation réglementée a été construite avec certaines des meilleures technologies pour garantir que la fourniture de services en crypto est facile. L’écosystème, lancé en 2018, est riche en services pour Crypto, Defi, Launchpad, etc.

Le principal service fourni par cette plate-forme est un échange de crypto-monnaie centralisé, où vous pouvez effectuer des transactions avec divers actifs fournis sur la plate-forme. Le jeton LCX est le jeton utilitaire de la plate-forme et peut également être échangé avec différents actifs, tels que BTC, ETH, USDC, LINK, UNI, ENJ, Mana, HOT, INXT et POLK.

LCX a reçu 8 approbations liées à la blockchain du régulateur du Liechtenstein, plus que toute autre entreprise du pays. Les exigences de conformité en matière de diligence raisonnable sont conformes aux mêmes normes que celles d’une banque ou d’autres institutions financières. Le Liechtenstein est un pays aux côtés de la Suisse et de l’Autriche en Europe centrale et a reçu la note AAA de Standard & Poor’s, la note la plus élevée possible. Basée au Liechtenstein, LCX a un accès direct au marché de deux marchés, l’Europe (UE et EEE) et la Suisse.

Le Liechtenstein a introduit le cadre juridique le plus avancé pour les sociétés de crypto-monnaies et de chaînes de blocs, qui offre une clarté juridique et une sécurité aux utilisateurs de LCX.

LCX Exchange a récemment lancé, le 21 avril, une compétition de trading de crypto-monnaie avec des récompenses intéressantes.

La compétition Rolex LCX

LCX a lancé un nouveau concours commercial dans le but de donner à tous les opérateurs une chance de gagner. Cette compétition, communément connue sous le nom de compétition LCX Rolex Trading, offre aux utilisateurs la possibilité de gagner une Rolex Milgauss et 50 000 jetons LCX. Vous pouvez vous inscrire ici.

Mais pourquoi ont-ils choisi la Rolex Milgauss? La Milgauss est une montre scientifique légendaire avec des spécifications élevées et un rêve pour de nombreux traders de crypto-monnaie.

Le tirage au sort commence le 21 avril et durera 31 jours jusqu’au 21 mai; Vous pouvez toujours participer et rejoindre le concours jusqu’au 1er mai. Pour être éligible à gagner, il vous suffit d’atteindre un volume de trading quotidien de plus de 1 000 $. La période de qualification est de 31 jours, mais il vous suffit de négocier le volume de trading de 1 000 $ pendant au moins 20 jours. Le 23 mai, les gagnants du concours LCX Rolex seront annoncés.

Le gagnant du premier prix choisira entre recevoir le Rolex Milgauss ou le 100k LCX Token pour les gagnants hors d’Europe. En outre, il y aura cinq autres gagnants, chacun gagnant 10k LCX; Cela signifie que la possibilité de générer des revenus a été encore plus ouverte.

Tous les gagnants seront contactés par téléphone ou par e-mail pour confirmer l’acceptation du prix.

Ce concours aidera à attirer des milliers d’utilisateurs dans l’espace crypto. C’est le premier d’une série à venir, en particulier pour les traders LCX. Si vous souhaitez jouer aux jeux et avoir la chance de gagner des récompenses monétaires et cadeaux, veuillez vous inscrire aux services LCX.

LCX favorisant la sécurité, le confort et la facilité d’utilisation

Dans l’ensemble, depuis le début du monde de la crypto-monnaie, divers réseaux d’échange, y compris Binance, ont été confrontés à des problèmes de piratage et d’hameçonnage qui ont entraîné la perte de millions de personnes et ont été poursuivis par les régulateurs en raison du manque d’exigences de conformité et de l’offre de produits enregistrés. les services aux entreprises

LCX vise à être un échange cryptographique plus sécurisé, conforme, conforme et de nouvelle génération. Il exploite sa propre technologie et infrastructure de pointe pour garantir que la sécurité reste une priorité.

De plus, cette plateforme encourage la transparence pour encore plus de sécurité. Par exemple, il adhère aux réglementations AML / KYC; par conséquent, il sera facile de surveiller ou de signaler toute transaction dangereuse ou illégale.

Sa commodité se voit dans la façon dont l’interface utilisateur est bien structurée. Même un commerçant novice peut facilement utiliser les différents services de la plate-forme LCX. De plus, cette plateforme valorise les clients et dispose d’un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.