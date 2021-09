LCX s’associe à Polkadot pour promouvoir la technologie Parachain

LCX a annoncé un partenariat stratégique avec Polkadot pour atteindre une nouvelle norme pour les jetons de sécurité et les actifs numériques tokenisés selon un communiqué de presse. En particulier, Parity Technologies, la pierre angulaire du Web 3.0, guidera le partenariat.

La société prévoit de mettre en œuvre le jeton de sécurité et la norme parachain pour le terminal LCX DeFi. Monty CM Metzger, PDG de LCX, a déclaré qu’il s’agissait du premier candidat de chaîne connu dirigé et créé par l’équipe principale d’un échange centralisé au sein de l’écosystème Polkadot.

Apporter des jetons d’entreprise et de sécurité à Polkadot

LCX crée une infrastructure pour les jetons de sécurité et les jetons d’entreprise à Polkadot. La société rendra cela possible grâce au protocole du Liechtenstein, la première étape de la création d’un protocole de conformité décentralisé pour les jetons de sécurité. Le protocole offre des solutions aux défis qui limitent actuellement la croissance des titres numériques, tels que l’émission, le transfert ou la négociation de titres privés.

Le Liechtenstein introduit également un cadre réglementaire, la loi Blockchain, qui comblera le fossé entre le monde physique et numérique. De plus, il définira les rôles critiques entourant la chaîne de valeur de la tokenisation. Polkadot bénéficiera de manière significative du lancement de projets commerciaux via le protocole.

Fonctionnalité salamandre de feu

L’autre fonctionnalité que LCX apporte à Polkadot est Fire Salamander. Le 12 août, la société a présenté la mise à jour Fire Salamander, le LCX Terminal 2.0. Il se targue d’être l’agrégateur DEX le plus puissant du marché. Avec la mise à jour, il semble qu’il va conserver cette position pendant un certain temps.

Polkadot offre à LCX l’opportunité idéale de s’appuyer sur sa technologie parachain et d’étendre encore plus Fire Salamander. Les parachutes sont la dernière fonctionnalité principale de Polkadot, lui permettant de réaliser son architecture multi-chaînes évolutive.

Une fois les parachutes installés, le LCX peut faire l’expérience de la spécialisation et de la flexibilité, de l’évolutivité, de l’interopérabilité et de la gouvernance sur le réseau.

Parity Technologies soutien à l’association

Le partenariat LCX et Polkadot, comme mentionné ci-dessus, sera soutenu par les conseils techniques de Parity Technologies.

Parity et LCX organisent des sessions de brainstorming pour mener des recherches générales et développer le protocole Securities Token Standard. Les sessions permettront aux deux parties d’échanger et de discuter des questions techniques et de haut niveau liées aux équipes de gestion LCX et Parity. L’équipe assurera également le support technique de la parachaine Fire Salamander.

Polkadot est une plateforme fondée par la Fondation Web3. Il s’agit d’un protocole réseau évolutif, interopérable et sécurisé pour le Web suivant. Parity est une équipe mondiale des meilleurs ingénieurs de systèmes distribués, architectes de solutions, cryptographes et chercheurs derrière le Web 3.0.

LCX : prospérité pour le trading de crypto-monnaie

LCX.com est une société de technologie financière sécurisée et réglementée qui se concentre sur le commerce d’actifs numériques, la tokenisation et les offres de jetons. L’échange LCX, quant à lui, est une plate-forme sécurisée et réglementée pour l’échange et le stockage d’actifs numériques.

LCX a été fondée en 2018 et avait son siège à Vaduz (Liechtenstein) et des succursales à Crypto-Valley Zug (Suisse) et à New Delhi (Inde). Pour plus d’informations, suivez @LCX sur Twitter.