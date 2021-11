Le 016 reçoit entre janvier et septembre 2,3% d’appels en plus qu’en 2020

08/11/2021 à 19:13 CET

PE

Le service d’assistance téléphonique aux femmes victimes de violences de genre, téléphone 016, a reçu 65 242 appels pertinentes entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021, 1 490 de plus (2,3 % de plus) qu’à la même période de 2020, où il y en avait 63 752, selon le Bulletin statistique mensuel sur les violences de genre du mois de septembre, publié ce lundi novembre. 8.

Plus précisément, au cours du mois de septembre, 7 362 appels pertinents ont été reçus, 23,38 % de plus qu’au même mois de l’année précédente, quand il y a eu 5 967 appels. Le nombre moyen d’appels quotidiens au cours du mois de septembre 2021 était de 245.

Les données montrent que la plupart des appels, 70,8%, ont été effectués par l’utilisateur elle-même, ce qui représente une augmentation de 0,8 point de pourcentage par rapport à septembre 2020. Pendant ce temps, 22,1% Ils étaient fait par des parents et des amis, un point de pourcentage de moins, et 7 %, pour les autres personnes, ce qui représente une augmentation de 1,7 point.

Par les communautés autonomes, en Asturies 156 appels ont été enregistrés en septembre 2021 contre 87 appels en septembre 2020 et dans le Région de Murcie 214 appels ont été enregistrés en septembre 2021 comparativement à 127 appels en septembre 2020. Par province, en Zamora 23 appels ont été enregistrés en septembre 2021 contre 10 enregistrés en septembre 2020, tandis que Lugo enregistré 32 appels en septembre 2021 contre 16 en septembre 2020.

Au cours du mois de septembre, le plus haut taux d’appels par million de femmes de 15 ans et plus a été enregistré par les îles Canaries (516,5), suivies par la Communauté valencienne (463,6). Par province, le taux d’appels le plus élevé par million de femmes âgées de 15 ans et plus a été enregistré à Las Palmas (529,9), suivi de Santa Cruz de Tenerife (502,2).

En revanche, le nombre d’inscriptions dans le Service téléphonique d’attention et de protection pour les victimes de violence de genre (ATENPRO) de 2005 au 30 septembre 2021, il a été de 118 856.

Au cours du mois de septembre 2021, 859 inscriptions ont été enregistrées, ce qui représente une augmentation de 5,66 % par rapport à août 2021 et une augmentation de 7,24 % par rapport à septembre 2020. Quant aux blessés, 713 victimes ont été enregistrées, soit 4,85 % de plus par rapport à août 2021 et 10,76 % de moins par rapport à septembre 2020.

Au 30 septembre 2021, le nombre d’utilisateurs actifs Il est de 16 529, ce qui représente une augmentation de 0,89% par rapport à août 2021 (146 utilisateurs actifs en plus) et une augmentation de 11,88 % par rapport à septembre 2020 (1 755 utilisateurs actifs en plus).

Dispositifs de distanciation

De plus, le nombre de dispositifs de distanciation depuis 2009 et jusqu’au 30 septembre 2021, il est de 10 303. Au 30 septembre 2021, le nombre d’appareils actifs était de 2 499, ce qui représente une augmentation de 16,07 % par rapport à septembre 2020.

Au cours du mois de septembre 2021, 167 appareils ont été installés, 9,15% de plus par rapport à août 2021 et 14,38 % de plus par rapport à septembre 2020. Pendant ce temps, au cours du mois de septembre 2021, 112 appareils ont été désinstallés, ce qui représente 8,73 % de plus par rapport à août 2021 et 49,33 % de plus par rapport à septembre 2020.

De plus, selon le bulletin statistique, en septembre 2021 il y a eu 1 905 visites sur le web des ressources d’accompagnement et de prévention en cas de violence de genre, ce qui représente une augmentation de 4,84 % par rapport à août 2021 et une augmentation de 175,69 % par rapport à septembre 2020 . Le nombre moyen de visites quotidiennes en septembre était de 63.

De même, le nombre total de cas actifs dans le Système de suivi global des cas de violence sexiste (VIOGEN), au 30 septembre 2021, était de 67 912, ce qui représente une augmentation de 1,16 % par rapport à août 2021 et une augmentation de 5,77 % par rapport à septembre 2020.

Le nombre de femmes sous protection policière (cas actifs avec un niveau de risque appréciable) au 30 septembre 2021 était de 36 812, 12,39% de plus par rapport à septembre 2020 (32 753), et le pourcentage le plus élevé se trouve chez les femmes âgées de 31 à 45 ans.

Sur la base des plaintes, d’avril à juin 2021, un total de 40 721 plaintes pour violence sexiste ont été reçues par les tribunaux, ce qui signifie une augmentation de 17,77 % par rapport à la même période de l’année 2020 ; et 9 504 ordonnances et mesures de protection ont été initiées.