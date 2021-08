Le 14 août sera célébré comme le jour du souvenir des horreurs de la partition : PM Narendra Modi

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré aujourd’hui que la douleur causée par la partition du pays ne peut être oubliée. (PTI)

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré aujourd’hui que le 14 août serait célébré comme le jour du souvenir des horreurs de la partition en Inde. S’adressant à Twitter, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré aujourd’hui que la douleur causée par la partition du pays ne peut être oubliée et que cette journée marque la lutte et les sacrifices du peuple indien.

« Les douleurs de la partition ne peuvent jamais être oubliées. Des millions de nos sœurs et frères ont été déplacés et beaucoup ont perdu la vie à cause de la haine et de la violence aveugles. En mémoire des luttes et des sacrifices de notre peuple, le 14 août sera célébré comme le jour du souvenir des horreurs de la partition », a-t-il déclaré dans une série de tweets.

Il a déclaré que la journée pourrait continuer à rappeler la nécessité d’éliminer le poison des divisions sociales et de la discorde.

« Que le jour du souvenir des horreurs de la partition continue de nous rappeler la nécessité d’éliminer le poison des divisions sociales, de la disharmonie et de renforcer davantage l’esprit d’unité, d’harmonie sociale et d’autonomisation humaine », a déclaré le Premier ministre Modi.

Que le #PartitionHorrorsRemembranceDay continue de nous rappeler la nécessité d’éliminer le poison des divisions sociales, de la disharmonie et de renforcer davantage l’esprit d’unité, d’harmonie sociale et d’autonomisation humaine. – Narendra Modi (@narendramodi) 14 août 2021

L’Inde a été divisée en deux nations par la domination coloniale britannique en 1947. La partition a abouti à la création du Pakistan en tant que pays musulman. Pendant la partition, des millions de personnes ont été déplacées et de nombreux lakhs d’entre elles ont perdu la vie lorsque des émeutes à grande échelle ont éclaté. Alors que le Pakistan célèbre son indépendance le 14 août, l’Inde célébrera son 75e jour de l’indépendance demain, c’est-à-dire le 15 août.

Réagissant à l’annonce du Premier ministre Modi, le ministre de l’Union Smriti Irani a déclaré que les cicatrices de la partition ne guériront jamais. « Des générations ont été déchirées, pour beaucoup les cicatrices ne guériront jamais. Aujourd’hui, jour du souvenir de Partition Horrors, nous décidons d’assurer – Plus jamais nous ne serons divisés ! Plus jamais nous ne nous séparerons ! En avant, ensemble pour construire une nouvelle Inde ! dit Irani.

Le ministre de l’Union, Nitin Gadkari, a déclaré que cette journée rappellera que la haine et la violence ne sont jamais une solution. « À la mémoire de la lutte et du sacrifice de millions de compatriotes pendant la partition, le 14 août a été déclaré « Jour du souvenir des horreurs de la partition » par le Premier ministre Shri Narendra Modi ji. La journée nous rappellera que la haine et la violence ne sont jamais une solution. Cela nous incitera à travailler vers l’harmonie sociale et la sensibilité », a-t-il déclaré.

