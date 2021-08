Le 1500 récupère l’arôme classique

Deux athlètes espagnols, Ignacio Fontes et Adel Mechaal, ils participeront à la finale du 1500 mètres, test totem de notre athlétisme il y a bien longtemps. Les attentes sont loin de celles qui ont suscité José Luis González et José Manuel Abascal dans les années 80 ou Fermín Cacho et Reyes Estévez dans la décennie suivante, mais l’intérêt pour une carrière revient qui récupère certains signaux perdus. La présence des milieux de terrain européens sera majoritaire et les Britanniques reviennent avec tout leur fasteEt bien que Wightman, Heyward et Kerr ne fassent pas non plus la une des journaux précédemment remplis par Coe, Ovett et Cram, ils ne sont pas exclus sur le podium.

Une finale classique est attendue. Britanniques, Espagnols, Australiens – représentés cette fois par McSwey et Hoare – et Américains – le jeune et astucieux Cole Hocker mise sur une course d’allure moyenne – connaissent tous le succès olympique au 1500 mètres. Le Kenya aussi. Il saura conforter le prestige que ses coureurs de fond ont perdu à Tokyo au milieu de la caisse. La victoire d’Emmanuel Rotich au 800 mètres a colmaté une blessure qui s’est déclarée profonde au 10 000 mètres et surtout au 3 000 mètres haies, où les athlètes kenyans avaient remporté l’or dans toutes leurs apparitions depuis 1968. Cette fois, ils ont manqué de médailles.

Abel Kipsang, qui a battu le record olympique établi par son compatriote Noah Ngety lors de la finale de Sydney 2000 en demi-finale, et Tim Cheruiyot parmi les favoris pour gagner l’épreuve. Il n’y aura plus de présence africaine dans la finale, surprenante nouvelle en 1500, qui a vu de redoutables athlètes marocains, algériens, somaliens et tanzaniens – le souvenir de Filbert Bayi et de son record du monde aux Jeux du Commonwealth de 1974 est indélébile.

Personne ne sait si nous sommes confrontés à un changement de cycle ou à un changement structurel. Le temps le dira. Il nous informera également de la performance du Norvégien Jakob Ingebrigtsen (20 ans), l’athlète qui a le plus attiré l’attention ces dernières années. Formé par son père et encadré par ses deux frères aînés, excellents milieux de terrain, le benjamin du trio Ingebrigtsen est un produit design. Il a été préparé pour ne pas être le meilleur de la famille, mais du monde.

Les indicateurs n’auraient pas pu être meilleurs pour l’athlète scandinave, qui participe pour la première fois aux Jeux Olympiques. Il est livré avec un large échantillon de succès dans les championnats européens et certaines marques d’impression. Il a confirmé ses premiers records de jeunesse sur la grande scène. Il doit terminer dans ces Jeux ce qu’il n’a pas réalisé lors des Coupes du monde 2019.

Ingebrigtsen a terminé cinquième du 5 000 de la Coupe du monde et risque d’ajouter plus de pression s’il ne brille pas lors de la finale olympique du 1 500. Il n’a pas transmis de bonnes vibrations lors des qualifications et des demi-finales. C’est une épreuve où les sensations en disent moins que la capacité à cacher des forces. Une grande partie de la fascination qu’il produit chez les fans correspond à sa théâtralité. Dans de nombreux cas, rien n’est ce qu’il semble dans le 1500.

Le deck des favoris est très large, avec une absence notable. Manque l’Américain Matt Centrowitz, champion olympique à Rio 2016. Il a rarement échoué dans les grands moments. Il y aura un nouveau champion dans une distance qui a maintenu en mètres la saveur particulière de son origine en tant que mile (1609 mètres).