Le 15e vol de New Shepard servira de répétition aux astronautes

13/04/2021 à 13h05 CEST

SPORT.es

le quinzième vol du Nouveau Shepard Il aura peut-être lieu le 14 avril à 15h00. Ce test s’appelle NS-15 et tentera de vérifier si ce type de véhicule peut être propice au transport d’astronautes à l’intérieur pour des vols suborbitaux. La société derrière tout cela, Blue Origin, va essayer de mener des exercices opérationnels d’astronautes à l’avenir, mais dans ce cas, il y aura des humains à bord quand il décolle, parce qu’ils veulent s’assurer que tout est en sécurité.

Avant le lancement, une série d’astronautes escaladera la tour de lancement et ils monteront comme s’ils devaient effectuer le décollage. Y compris les tests de communication pré-lancement. L’équipe des opérations de la tour fermera l’écoutille et mettra tout sous pression comme si elle allait le faire. Cependant, les astronautes partiront avant que le New Shepard ne décolle du sol.

Blue Origin a développé un nouveau système de rappel et des capsules afin que tout soit sûr pour le le tourisme spatial et suborbitaire dans lequel ils travaillent depuis vingt ans. Le quatorzième vol d’essai a eu lieu en janvier et ils ont déjà testé la capsule d’équipage redessinée, une capsule destinée à six membres d’équipage. Votre objectif est offrir la meilleure expérience astronaute à ses occupants.