Le 17 juin 2021 Le courrier est-il livré le 19 juin ?

. La poste distribuera-t-elle le courrier le 17 juin 2021 ?

Le courrier est-il livré le samedi 19 juin ou la veille du vendredi 18 juin ? Les bureaux de poste USPS sont-ils ouverts ? Le bureau de poste est généralement fermé les jours fériés fédéraux, mais le service postal sera-t-il suspendu lorsqu’un jour férié est déclaré ?

Le 19 juin a été déclaré jour férié fédéral le jeudi 17 juin. Donc, naturellement, il y avait une certaine confusion quant à savoir si le courrier serait livré ou non le 18 ou le 19 juin. Cependant, l’USPS a fait une déclaration officielle à ce sujet. Même si le 19 juin est désormais un jour férié fédéral, le courrier sera livré les vendredis et samedis car les bureaux de poste n’ont pas eu le temps de se préparer à un changement d’horaire.

L’USPS a publié sur son site Web :

Le service postal américain soutient pleinement la nouvelle loi sur le seizième jour de l’indépendance nationale et fait du 19 juin un jour férié fédéral. Malheureusement, il n’est pas possible d’arrêter les opérations du service postal pour permettre une observance pour les prochaines 24 à 48 heures. Nous faisons partie de l’infrastructure critique du pays et nos clients nous font confiance pour fournir nos services essentiels. La fermeture de nos opérations sans prévoir un délai suffisant entraînerait des perturbations opérationnelles et serait préjudiciable à nos clients et à ceux qui dépendent de nous. Pour cette raison, le service postal fonctionnera les 18 et 19 juin 2021, pendant les heures normales, au service de nos clients du mieux que nous pouvons.

Le service postal discutera de la reconnaissance future de ce nouveau jour férié important avec nos syndicats nationaux, associations de gestion et autres parties prenantes, conformément à nos obligations de négociation collective et de conseil.