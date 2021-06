Le 17 juin 2021 : les banques sont-elles ouvertes ou fermées ?

. Banks le 19 juin

Le 17 juin a été déclaré jour férié fédéral le jeudi 17 juin, et de nombreuses personnes se demandent quels commerces seront ouverts ou fermés près d’eux. Les banques ouvriront-elles ou fermeront-elles aujourd’hui, vendredi 18 juin, ou le même samedi 19 juin ?

Certaines banques prévoient d’avoir des horaires plus limités en l’honneur du jour de juin, tandis que d’autres n’apporteront aucun changement avant l’année prochaine. C’est pourquoi il est important d’appeler votre banque locale pour déterminer les heures d’ouverture de l’agence pour le vendredi 18 juin et le samedi 19 juin.

Actuellement, la Réserve fédérale n’a pas ce jour sur sa liste des jours fériés fédéraux observés, selon son site Internet.

La Réserve fédérale a tweeté que ses bureaux à Washington, DC, seraient fermés le vendredi 18 juin, mais les systèmes de paiement et les services financiers de la Banque de réserve fédérale fonctionneraient normalement.

La Réserve fédérale a noté sur son site Web :

Les services financiers de la Réserve fédérale fonctionneront normalement le vendredi 18 juin et le lundi 21 juin, fournissant des services de paiement, y compris l’exécution des commandes de pièces et de pièces, ce qui est une pratique courante pour tout jour férié fédéral qui tombe un samedi.

Certaines banques et succursales choisissent d’appliquer le congé. Voici ce que font certaines banques individuelles. Cependant, c’est une bonne idée d’appeler votre succursale locale avant de vous rendre.

US Bank, par exemple, fermera ses succursales le vendredi 18 juin à 13 heures, heure locale, a rapporté Star Tribune. US Bank possède des succursales dans 26 États.

Andy Cecere, PDG de US Bank, a déclaré dans un communiqué : « Les événements des dernières semaines ont changé la conversation et ajouté un sentiment d’urgence qui a motivé davantage de personnes dans le monde à agir pour lutter contre l’injustice sociale. Nous encourageons nos employés à utiliser ce temps pour servir nos communautés, s’engager en faveur de l’inclusion et du plaidoyer, ou simplement se renseigner sur ce sujet important. »

JPMorgan Chase fermera également ses succursales à 13 heures, heure locale, a rapporté .. (. a noté que cela se produirait le 19 juin. Cependant, le 19 juin est un samedi. Vous devriez vérifier auprès de votre succursale locale pour voir si elle fermera tôt le 18 juin, le 19 juin ou aucun.) JPMorgan Chase a déclaré à ABC 7 Chicago que les employés pourraient prendre un congé flottant supplémentaire en l’honneur du 19 et qu’il ajouterait le 16 à son calendrier de vacances en 2022.

Capital One Financial Corp, PNC Financial Services Group et Fifth Third Bancorp fermeront tôt à 14 heures, heure locale, a rapporté .. Cependant, Washingtonian a annoncé que les banques Capital One fermeraient toutes les succursales le 19 juin et que certaines fermeraient le 18 juin. Par conséquent, il est préférable de vérifier auprès de votre succursale locale leurs horaires spécifiques.

Logix Federal Credit Union a déclaré à ABC 13 que cette année, elle serait ouverte pendant les heures normales de bureau.

Comme pour les autres services financiers, les bureaux du régulateur SEC seront fermés vendredi, a rapporté Barron’s. Le système EDGAR sera également fermé et n’acceptera pas les candidatures.

La Securities and Financial Markets Industry Association a déclaré qu’elle intégrerait le 18 juin à son calendrier de vacances pour les années à venir, a rapporté MarketWatch.

De nombreux employés fédéraux ont également le vendredi 18 juin comme jour férié.

Vous pouvez lire le guide d’OPM le 18 juin sur le lien tweet ci-dessous.

Les banques sont généralement fermées les jours fériés fédéraux (ou le vendredi avant un jour férié qui tombe un samedi, ou un lundi après un jour férié qui tombe un dimanche). Par conséquent, vous verrez probablement plus de banques fermées en 2022 en l’honneur du 16 juin.

La Réserve fédérale note que les jours fériés suivants sont actuellement observés : jour de l’An, anniversaire de Martin Luther King, Jr., anniversaire de Washington, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving et Noël.

Le 17 juin, lorsque le président Joe Biden a signé le 19e projet de loi, il a déclaré en partie :

Le dix-neuvième marque à la fois la longue et dure nuit de l’esclavage et de l’assujettissement et la promesse d’un matin plus radieux. C’est un jour de profond, à mon avis, de poids profond et de pouvoir profond. Un jour où nous nous souvenons de la souillure morale, du terrible tribut que l’esclavage a fait subir au pays et continue de causer, ce que j’ai longtemps appelé le péché originel de l’Amérique.

En même temps, je me souviens aussi de l’extraordinaire capacité de guérir, d’attendre et de sortir des moments les plus douloureux et d’une version amère, amère de nous-mêmes, mais de faire une meilleure version de nous-mêmes. … Aujourd’hui, nous consacrons le 16 juin pour ce qu’il devrait être, ce qu’il devrait être : une fête nationale …