15/12/2021

Le à 23:42 CET

Jonathan Moreno

Le Barça a réalisé un triomphe complet en phase de groupes de la Ligue des champions en soumettant le Køge danois dans une rencontre vibrante. Les nombreuses rotations qu’il proposait Jonatan Giráldez ils n’ont pas diminué le niveau compétitif d’une équipe assoiffée de titres.

C’est d’ailleurs l’un des rares habitués à ouvrir le score. Leila, d’un coup de pied central d’une parabole empoisonnée, a surpris Marckese. À partir de ce moment, le match des Catalans a été un lit de roses. Rolfö et Alexia se sont remis sur la bonne voie avant la pause avec deux buts magnifiquement réalisés.

Déjà en seconde mi-temps, Ingrid Engen, dont c’était son premier but en Ligue des champions, et Lieke Martens, avec un but à 30 mètres et plus du gardien, ont bouclé le match. Giráldez a donné l’alternative à deux débutantes comme Ornella Vignola et María Pérez.

Vivez la Ligue des Champions Féminine sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

NOTES DE BARÇA – KOGE

Coll Dégustation (7). En sécurité. Il n’avait pas de travail et, celui qu’il avait, il le résolvait avec une grande facilité. Clouez votre capacité à jouer avec vos pieds et frappez par derrière.

Jana (7). Série. Malgré son âge, la défenseure commence à se comporter comme une véritable vétéran. Très rapide et correct dans le recul de l’arrière.

Mélanie (7). Assise. Le Sévillan a vécu un combat placide. Il a toujours gardé sa position et a sagement sorti le ballon de la circulation. Il a même osé quelques incursions offensives.

Murs (7). Manette. La femme de Gipuzkoa s’est limitée à surveiller les arrivées de Carusa, la plus incisive des Danoises. Le visiteur ‘7’ a demandé une action de vitesse.

Leïla (8). Offensive. Le Køge ne la dérange pas en attaque et l’arrière gauche campe en territoire ennemi. De ses bottes est venu le 1-0 dans un coup central empoisonné qui a dépassé Marckese. Très profond et combinatoire avec Crnogorcevic.

Marione (6). Blessées L’Espagnole s’est retirée en boitant et en atteignant l’arrière de sa cuisse après un tir.

Engen (7). Timide. La Norvégienne commence à montrer la qualité qu’elle chérit. Les commandes toujours orientées, ne deviennent pas nerveuses et se distribuent en quelques touches. Il a marqué sa performance remarquable par un objectif d’action stratégique. Il a quitté le terrain en souriant.

Alexia (10). Midas. Sa botte rayonne d’éclats dorés. Tout ce qu’il touche se transforme en prix. Il a servi une passe décisive à Rolfö à 2-0 et le troisième a été inventé avec un demi-tour en plastique. Le meilleur au monde et personne n’en débat.

Caroline Hansen (7). Rétabli. Il retrouve progressivement son niveau habituel. Deuxième titre après avoir laissé derrière lui ses maladies cardiaques. Sharp et déséquilibré sur la droite. Le Barça a besoin de son football culotté et de ses passes décisives.

Claudia Pina (7). Revendiqué. Sa capacité de travail ne fait aucun doute. Il n’a pas cessé de chercher ses compagnons, de décocher et d’appuyer

Crnogorcevic (7). Angulaire. L’Helvetica s’est développée sur le flanc gauche. Il a forgé une association très prolifique avec Leila. Il a réussi à marquer le quatrième d’une action au premier poteau.

Suppléants

Rolfö (8). Polyvalent. Doux moment qui traverse le front ? Suédois. La même chose fonctionne du côté gauche, à l’intérieur ou comme référence. Il s’est adapté à la philosophie du Barça en très peu de temps. Il a peigné le 2-0 avec une tête précise.

Martres (9). Gagnant du prix. La Néerlandaise a prouvé que toutes les récompenses individuelles qu’elle reçoit sont méritées. Il a offert son trophée aux supporters et leur a accordé un but du drapeau à 30 mètres. Sa botte droite est un pur talent.

Ona (7). Effronté. Quelques minutes sur le terrain, mais il n’a pas hésité à demander le ballon et à tenter un tir au but qui a mis Marckese en difficulté.

Ornella Vignola (7). Nouvelle. Il a créé sa participation à la plus haute compétition continentale.

Maria Perez (7). Débutante. Le bon jour pour profiter des premières minutes de la Ligue des champions.