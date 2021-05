Le 1×1 de la liste de Luis Enrique pour le championnat d’Europe

24/05/2021 à 14:06 CEST

Luis Enrique a fourni ce lundi la liste des 24 joueurs qui assisteront à l’Eurocup 2021 avec l’absence retentissante de Sergio Ramos, qui part Busquets et Alba comme grands piliers de La Roja. Les deux commanderont une jeune équipe, très avide de titre et ramèneront l’équipe nationale au sommet.

Unai Simón, théoricien titulaire

Sa fin de saison a été irrégulière, mais Luis Enrique l’a gardé confiant. Il est le ‘1’ de l’équipe depuis la dernière Ligue des Nations de l’UEFA et a continué au début de la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Il commence avec le groupe de départ.

De Gea, anticonformiste

Enchaîne un appel pour un grand rendez-vous avec l’Espagne depuis la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il a remporté le titre en Euro 2016 et la Coupe du monde 2018. Maintenant, il commence comme remplaçant, mais l’objectif de United va pousser fort pour défier Unai Simón pour le positionner

Rober Sánchez, l’apprenti

Le gardien de Brighton a fait ses débuts sur la liste précédente et attend avec impatience cet appel. Il est conscient de son rôle de troisième gardien de but et essaiera d’apprendre et d’ajouter pour le groupe, en plus de concourir à l’entraînement

Gayà, un pilier

Luis Enrique lui a donné des galons et une confiance maximale dès le premier jour. Le joueur valencien a toujours bien performé et son combat avec Jordi Alba pour gagner l’arrière gauche sera très intense. Peut-être la meilleure position doublée du Rouge.

Jordi Alba, infatigable

Il n’abandonne jamais et a une fois de plus convaincu Luis Enrique pour l’appel avec son excellente performance. Il sait qu’avec Gayà il aura un examen difficile, mais il est prêt et veut aider l’équipe nationale, comme il le fait depuis 2012, alors qu’il était l’un des architectes du dernier titre rouge avec la Coupe d’Europe en Pologne. et l’Ukraine

Pau Torres, solvabilité

Une des clés du succès de Villarreal. Le jeune défenseur central gaucher est parti cette saison, faisant preuve d’une grande sécurité et d’une livraison claire du ballon. Une autre position dans laquelle la concurrence avec Laporte sera très rude.

Laporte, signature

L’arrière central de Manchester City a été récemment nationalisé et ajoutera sa qualité sur le flanc gauche de l’arrière. Il débute avec l’équipe espagnole et sera plus motivé que jamais pour prouver que la France s’est trompée à son sujet.

Eric Garcia, détermination

Luis Enrique n’a pas hésité à l’appeler malgré le fait qu’il ne joue pas régulièrement avec City pour sa prochaine signature pour le Barça. Lucho est clair à ce sujet, tout comme le joueur. Il s’est bien préparé et avec détermination pour être dans le championnat d’Europe.

Diego Llorente, fixe

Lucho, chaque fois qu’il l’avait disponible, l’a appelé et, même lorsqu’il était blessé avec la Real Sociedad, il l’a également convoqué pour qu’il soit dans l’appel. Le défenseur de Leeds est un favori de l’Asturien en raison de son positionnement et de sa bonne livraison de balle, ainsi que de sa domination du jeu aérien.

Azpilicueta, constante

Il n’avait pas fait partie de l’équipe nationale depuis 2018, mais il est un exemple en termes de comportement et d’attitude. Capitaine de Chelsea et leader sur le terrain. Il opte clairement pour la position d’arrière droit de départ.

Marcos Llorente, pouvoir

Ce sera l’un des poumons du Rouge. Il arrive comme un arrière droit théorique, où il a joué dans la fenêtre précédente, mais peut occuper n’importe quelle position sur le terrain. Une bénédiction pour tout entraîneur.

Busquets, capitaine

Le moment est venu d’être le premier capitaine de l’équipe nationale en l’absence de Ramos. Boussole en termes de jeu au centre du terrain, son expérience sera déterminante pour guider le jeune groupe de footballeurs.

Rodri, rigueur

Son excellent jeu tactique et sa lecture de jeu devraient servir à apporter de la sérénité au jeu espagnol. En principe, il est appelé à donner des pauses à Busquets, même s’il ne peut être exclu qu’ils puissent jouer ensemble à des moments précis.

Pedri, le talent

À 18 ans, il fera déjà ses débuts à un grand rendez-vous. Il a gagné dur avec son talent et joue avec le Barça. Ces jours de repos vous permettront d’atteindre une concentration totale et d’être un footballeur différentiel.

Thiago, se levant

Il lui a été difficile de débuter cette saison avec le changement d’équipe et son arrivée à Liverpool, donc pour avoir passé le Covid-19. À laquelle il s’est complètement rétabli, il a conduit Liverpool à des positions en Ligue des champions. Basique au cœur de La Roja.

Koke, champion

Il arrive grandi avec le titre de champion de la ligue avec l’Atlético, qu’il a ramassé comme capitaine. Un autre joueur qui a montré à Luis Enrique qu’il avait des raisons de le rappeler pour son dévouement, sa lutte et sa capacité au centre du terrain.

Fabian, arrivant

Le joueur de Naples apporte un profil différent au milieu de terrain en raison de sa facilité à atteindre la zone et aussi pour son tir depuis le bord de la zone. Cela donne toujours une touche verticale très nécessaire.

Dani Olmo, polyvalent

Le jeune attaquant de Leipzig peut jouer n’importe où en attaque, même au milieu de terrain. Il est très intelligent, intelligent sur le terrain et avec un nez qui marque. Un joueur à prendre en compte.

Oyarzabal, habile

Le capitaine de la Real Sociedad a une énorme qualité et se définit comme des anges avec sa jambe gauche. Sa capacité à s’adapter à différents postes est également très appréciée par le coach.

Morata, ‘neuf’

Le footballeur de la Juventus respecte les canons du «neuf» classique qu’une équipe doit avoir dans ses rangs. Il se fixe sur les centrales, se monte et se dirige avec précision. Un chiffre qui ne peut jamais être perdu.

Gerard Moreno, prédateur

Meilleur buteur espagnol, avec le but entre les sourcils et dans un état brutal. Il peut jouer «neuf» mais aussi partir du côté. Un gaucher en or et un travail infatigable pour La Roja

Ferran Torres, poignard

Le meilleur buteur du ‘était Luis Enrique’ et un footballeur décisif en raison de sa vitesse, de sa verticalité et de sa capacité à tirer. L’aile droite est son préféré, mais il est aussi polyvalent

Adama, flèche

C’est ainsi qu’il était connu au Barça B et c’est un footballeur qui avec sa puissance et sa vitesse peut casser n’importe quelle défense du côté. Il est presque imparable dans la course.

Sarabia, la surprise

Personne ne l’attendait pour son remplacement au PSG, mais Lucho a apprécié qu’il puisse apporter des solutions en attaque avec sa qualité. Jouer dans une équipe aussi compétitive que le Parisien a également pesé sur le choix.