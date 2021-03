Le 1×1 de l’Espagne contre la Géorgie

28/03/2021 à 19:53 CEST

L’Espagne a disputé un match contre la Géorgie dans lequel elle a souffert dès la première minute. Les locaux ont surpris l’équipe de Luis Enrique dans une première mi-temps au cours de laquelle, avec l’ordre et les sorties de la contre-attaque, ils ont créé beaucoup plus de danger.

Kvaratskhelia était l’auteur du 1-0 après une arrivée directe et la déconnexion de la défense espagnole, qui n’était pas coordonnée. Après la pause, le jeu a changé. La Roja est allée de l’avant avec plus d’ordre, plus intelligemment, sans hâte ni accélération inutiles. Le départ d’Olmo et Thiago plus compact au milieu de terrain et a permis à Pedri de briller davantage. Ferran Torres a profité d’une aide de Jordi Alba pour égaliser et, dans le rabais, Dani Olmo a fait le deuxième avec un tir de l’extérieur de la zone qui avait la collaboration de Loria.

Ce sont les notes des footballeurs espagnols contre la Géorgie:

Unai Simon. Solder. 6.

Il a sauvé un but d’une tête avec une main spectaculaire vers le bas. Rien ne pouvait faire dans le but de la Géorgie. Attentif aux longues balles, une déconnexion défensive l’a laissé seul face au danger.

Pedro Porro. Fermé à clé. 5

Très vertical, il a cherché à se connecter avec Ferran Torres sur la droite, mais l’épaisse défense géorgienne était un mur impénétrable et a fini par donner la vedette à son coéquipier. Le jeu ne s’est pas terminé.

Eric Garcia. Calculateur. 6

Jeu très tactique celui joué par le Catalan. Il a essayé de prendre un bon départ par derrière, même s’il avait du mal à trouver de la cohérence dans ses actions. Il n’a pas souffert en défense, mais n’a pas été très énergique dans l’action 1-0. Bien sûr, il a sauvé devant son partenaire de danse géorgien un ballon qui aurait signifié un face à face contre Unai Simón.

Llorente. Imprécis. 5

Il a commencé le jeu en voyant un livre jaune pour avoir coupé un comptoir. Il n’était pas mauvais à la coupe, mais il a mal fermé dans le but de la Géorgie et a laissé Unai Simón vendu. Il n’est plus sorti en seconde période.

Jordi Alba. Invariable. 6

Il n’a atteint la ligne de fond qu’une seule fois avec clarté, mais son centre était défectueux. Cela en première mi-temps, où il a peu participé à des tâches offensives. Bryan Gil a gardé l’aile gauche pour lui et cela a affaibli la présence de l’arrière latéral. Sans le joueur d’Eibar, dès le début de la seconde mi-temps, il a aidé pour le but de Ferran Torres.

Busquets. Manette de Gaz. 7

Classe de vol haut du blaugrana. Il contrôlait tout ce qui était contrôlable et, surtout, jouait le premier contact pour accélérer l’attaque de son équipe. Ses coéquipiers ne comprenaient pas tout à fait son football. Oui, dans une certaine mesure, Pedri.

Fabien. En conserve. 5

Situé entre les lignes, il était placé dans un espace où même une épingle ne pouvait pas tenir. Chaque fois qu’il contrôlait, tout un pays l’entourait, fermant les espaces. Le jeu demandait plus de vitesse mentale, mais il ne l’avait pas.

Pedri. Inspiré. 7

Il a vécu quelque chose de similaire à Fabian pendant la première mi-temps, bien que dans son cas, il savait gérer la situation avec plus d’habileté. Il a essayé de donner une continuité à tous les bals qu’il a reçus avec intelligence, notamment dans une seconde mi-temps au cours de laquelle il a donné une classe de maître. Ils ont failli lui casser la jambe avec une entrée sauvage dans le rabais.

Ferran Torres. Oasis. 7

Qu’il soit plus ou moins correct, il était l’un des rares à comprendre de quoi il s’agissait. De l’aile droite, il a été celui qui a créé le plus de danger sur le but de la Géorgie et était sur le point de dépasser Loria, ce qu’il a fait en seconde période en profitant d’un centre de Jordi Alba.

Morata. Piston. 7

C’était une solution pour n’importe quel milieu de terrain. Bien sûr, toujours jouer sur le dos, une position qui l’a aidé à décongestionner la cage géorgienne. Il n’a pas atteint de justesse le centre d’Alba que Ferran Torres a transformé en but. Mieux en seconde période, mais toujours utile.

Bryan Gil. Accéléré. 5

Dans pratiquement chaque action, il s’est retrouvé sur le terrain. Son désir d’ajouter a joué un tour sur lui car son football manquait du calme nécessaire pour être productif. Le talent doit être ennuyeux, mais il faut l’utiliser de la bonne manière. Il n’est pas sorti après la pause.

Iñigo Martínez. Solvant. 6

Il est parti pour Diego Llorente et a assuré la sécurité derrière. Sans se compliquer la vie, il a joué facilement et évité les frayeurs inutiles, anticipant le danger de la Géorgie, ce que doit faire un défenseur central.

Dani Olmo. Révulsif. 7

Il est parti après la pause et a donné un autre air à l’attaque espagnole. Il a mordu le ballon à ses pieds dès la première minute et s’entendait parfaitement avec Jordi Alba, qu’il faisait mieux. Il n’en avait pas assez, mais a vu la porte pour donner la victoire à l’Espagne en remise. Loria avait également sa part de responsabilité.

Thiago Alcantara. Accrédité. 6

Il se tenait dans la zone où Fabian avait souffert et, dès le premier instant, il montra qu’il était habitué à jouer dans des espaces confinés. Il le porte en standard et l’équipe de Luis Enrique l’a remercié parce que le football coulait.

Marcos Llorente. Fixateur. 7

Il est venu chercher Pedro Porro pour lancer l’attaque géorgienne sur l’aile droite avec puissance et sacrifice. Il a fait peu de tâches offensives parce que l’équipe n’avait pas besoin de lui, mais il en avait assez de voler et d’assurer la sécurité derrière.

Oyarzabal. Organiser. 6

Il est apparu dans les dernières minutes pour ordonner l’attaque de l’Espagne. Il a donné un sens à l’attaque depuis sa zone d’influence et a laissé le ballon courir logiquement.