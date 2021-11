Le 1×1 de l’Espagne contre la Grèce

11/11/2021

Le à 22:52 CET

L’Espagne a ajouté trois points d’or qui, combinés au KO de la Suède, lui permettent de compter sur lui-même et même de faire match nul lors de la dernière journée. Ceux de Luis Enrique devaient gagner oui ou oui et ils l’ont fait avec un but solitaire de Sarabia.

Onze avec de nouvelles fonctionnalités présentées par Luis Enrique à l’Olímpico à Athènes. Gavi était le seul joueur de Barcelone qui a commencé comme starter et a joué à l’intérieur, comme le dit « Lucho » lui-même, sur son site. Busquets Il est entré après la pause avec son sang-froid habituel et Jordi Alba, qui est alerte, n’a pas eu de minutes cette fois.

L’attaquant du RCD Espanyol Raúl de Tomás était la grande nouveauté et a formé un trident ci-dessus avec Sarabia et Morata. Les trois échangeaient leurs positions. Le joueur du Sporting de Portugal a ouvert le score en transformant un penalty maximum commis sur Íñigo Martínez. Un objectif finalement définitif.Voici le 1×1 des joueurs espagnols contre la Grèce :