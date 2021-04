Le 1×1 de l’Espagne contre le Kosovo en qualifications pour la Coupe du monde au Qatar

31/03/2021

Le 04/01/2021 à 09:00 CEST

Il est arrivé au rendez-vous avec l’obligation de gagner l’Espagne. Et non seulement cela valait la peine d’ajouter les trois points, mais il fallait convaincre et revenir sur la voie du bon football et de la domination après un match gris en Géorgie et être infiniment supérieur à son rival mais sans le mettre sur le tableau de bord contre la Grèce ( 1-1). A priori, la sélection numéro 117 du classement FIFA était le rival idéal pour les hommes de Luis Enrique. Les trois joueurs rappelés du FC Barcelone sont entrés dans le XI de l’entraîneur asturien (comme face aux Géorgiens). Pedri, le meilleur d’Espagne (surtout en seconde période), menant à nouveau l’équipe depuis la salle des machines avec Busquets; pour sa part, Alba a confirmé qu’il était à nouveau propriétaire et seigneur de la voie de gauche.

La vérité est que ceux de «Lucho» ont vécu un jeu placide, sans doute le meilleur de ces trois premiers jours. Possession, chances, verticalité … et buts. Le premier a été marqué par un joueur en état de grâce et grandissant à pas de géant. On parle de Dani Olmo, qui a placé un fil de l’intérieur de la zone dans toute l’équipe. Le second, l’œuvre de Ferran Torres, a atteint le bord du repos et a eu l’arôme du jugement.

Dans le second, une erreur d’Unai Simón pourrait compliquer les choses, mais la vérité est que le but de Gerard Moreno a finalement calmé les choses et a donné trois points.

UNAI SIMÓN (Déplacé, 5)

Il a gâché un match très confortable en raison d’un départ grotesque dans lequel il a perdu le contrôle puis il s’est entretenu avec le joueur kosovar, qui a immédiatement marqué un but de 40 mètres. Jusque-là, il était à peine intervenu au-delà de quelques actions aériennes.

MARCOS LLORENTE (Recyclé, 6)

Encore une fois recyclé par Luis Enrique sur le côté droit, comme contre la Grèce. L’Atlético est un formidable polyvalent et peut jouer en tant que deuxième attaquant, en tant qu’ailier, en tant que pivot et, comme nous l’avons vu ces jours-ci, en tant qu’ailier. Ce n’est probablement pas là où il regarde le plus, mais ces conditions physiques prodigieuses le rendent plus qu’acceptable.

ERIC GARCIA (mature, 8 ans)

Un autre match de catégorie pour le futur footballeur du Barça. Cette fenêtre de sélections a été formidable pour lui car il a à peine accumulé 11 minutes lors des six derniers matchs officiels à City. Correct dans presque toutes les facettes, réussir la sortie du ballon et acquérir une hiérarchie à l’arrière. Il semble difficile pour Luis Enrique de le garder pour le Championnat d’Europe s’il n’accumule plus de présence à Manchester dans cette dernière ligne droite.

IÑIGO MARTÍNEZ (Impénétrable, 8)

Grand jeu du footballeur basque. Il n’a pratiquement commis aucune erreur et a complètement enterré ce penalty qu’il avait commis contre la Grèce. Tant à Tfilis qu’à Séville, il a marqué à un très haut niveau. Impénétrable, impeccable sur la coupe et avec de bons changements de jeu et des passes filtrées pour donner du dynamisme au jeu.

JORDI ALBA (blessé, 7 ans)

L’un des meilleurs est celui de L’Hospitalet, qui a élevé la voix et va être une pièce incontestable de l’Eurocup. L’équipe du Barça a aidé Dani Olmo à marquer le premier, avant d’avoir le premier sans-faute de l’Espagne et c’était un marteau pylône sur le côté droit de la défense kosovare.

BUSQUETS (Hiérarchique, 7)

Rencontre de ceux dans lesquels Busquets est apprécié. Placido dans des tâches défensives, avec des taux de possession très élevés, jouant beaucoup dans les trois quarts du terrain, s’associant sur tout le terrain. «Lucho» adore ça et la vérité est qu’il est dans un bon moment.

PEDRI (Habitué, 8)

Fondée avec 18 ans dans toute une équipe espagnole, Teguesta n’oubliera jamais cette fenêtre de sélection. Il a commencé à se battre pendant un certain temps contre la Grèce et est devenu un incontournable de Luis Enrique. Les choses doivent beaucoup changer pour que le milieu de terrain du Barça ne soit pas sur la liste Eurocup. Et pas seulement pour aider.

KOKE (sûr, 6)

Eh bien le footballeur de l’Atlético. Comme toujours, donner du sens au jeu, en sécurité dans la livraison, en arrivant avec danger. Il s’oppose à démarrer l’Eurocup en tant que partant, mais pour cela il doit continuer à montrer le même niveau avec l’Atlético. Parce que ‘Lucho’ a montré qu’il n’épousait personne et que d’un appel à l’autre beaucoup de choses peuvent changer.

FERRAN TORRES (Insistant, 7)

L’un des plus incisifs ci-dessus. Le Valencien a pu quitter tranquillement La Cartuja avec deux ou trois cibles. Il a eu plusieurs occasions dangereuses, a été très actif et a obtenu le prix au bord de la pause avec un tir serré hors de portée d’Ujkani.

DANI OLMO (Bright, 7 ans)

Un footballeur qui n’arrête pas de grandir et qui montre jour après jour qu’il a une maturité bien au-dessus de ce que dit son identité. Il joue intelligemment et est blessant dans ses actions. Après être apparu dans la remise contre la Géorgie pour être décisif avec un but, Dani a marqué une autre œuvre d’art pour l’équipe contre le Kosovo pour ouvrir la boîte.

MORATA (erratique, 6)

Le but de Madrid a été résisté. Il a essayé de toutes les manières, il a été actif, il a répondu à la confiance de Luis Enrique mais il est resté vide. Il n’a pas su tirer parti des situations qu’il a connues dans la zone ou des espaces et des déséquilibres de l’équipe des Balkans. Ce ne sera pas facile pour lui d’être l’attaquant partant du Championnat d’Europe.

GERARD MORENO (Bienheureux, 7 ans)

En ce moment, sauf pour les blessures, il ressemble à l’attaquant partant de l’Eurocup. Il n’a pas pu participer presque à cette fenêtre, mais il est à un niveau spectaculaire et a cet «elfe» qui fait que tout ce qu’il touche se transforme en or. Contre le Kosovo, il est entré en seconde période et quelques minutes plus tard, il a marqué d’une tête après avoir acculé le but de la tranquillité, 3-1.

FABIÁN (Correct, 6)

Bonnes minutes pour Napoli, qui a joué le rôle de catalyseur aux côtés de Gérard malgré le fait qu’il ne soit pas autant entré en jeu que le Catalan.

CANAUX (droite, 6)

Il a eu le temps de toucher le ballon à plusieurs reprises et d’aider à calmer le jeu et à maintenir la possession du ballon.

RODRI (Balance, 6)

Il a donné de la fluidité et du rafraîchissement au centre du terrain. Il ne sera pas facile pour Busquets de s’asseoir.

SERGIO RAMOS (‘Honoré’, 6)

Il a joué quelques minutes avec plus de saveur hommage qu’autre chose.