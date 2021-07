Le 1×1 de l’Espagne contre l’Italie en Eurocopa

in

07/06/2021

Le 07/07/2021 à 01:05 CEST

L’Espagne a été exclue de la grande finale malgré sa proposition et son enjeu supérieur à une Italie qui, loin de l’éclat dont elle faisait preuve dans ce Championnat d’Europe, rappelait l’ancien temps et avait de la chance de son côté aux tirs au but.

Luis Enrique surpris du tableau noir. Face à une Italie avec deux centres de référence comme Bonucci et Chielini, il a choisi de lancer Morata et de jouer avec un faux ‘9’ dans la figure de Dani Olmo. En plus de l’egarense et Oyarzabal, l’autre nouveauté par rapport aux onze par rapport aux quartiers était l’inclusion de l’azulgrana Eric Garcia sur l’arbre au détriment de Pau Torres, Pour ce que Laporte il revint à son profil gauche habituel.

La mise en scène des Rouges était imbattable face à une Italie défensive et ceux de Luis Enrique ont clairement remporté la bataille du centre du terrain et la possession, mais le but manquait. Les Italiens l’ont fait, bien qu’ils apparaissent beaucoup moins. C’est après la pause que Chiesa a dépassé les hommes de Mancini, mais Morata est sorti du banc pour égaliser équitablement.

Une autre prolongation, la troisième consécutive et comme presque rien ne s’est passé, encore des pénalités. Et cette fois, Unai Simón n’a pu en sauver qu’un, tandis que Dani Olmo et Morata ont raté le Rouge.Voici le 1×1 des joueurs espagnols contre l’Italie :