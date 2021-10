Le 1×1 d’Espagne – France

10/10/2021

L’Espagne a joué une finale contre la France dans laquelle elle méritait bien plus. En fait, c’est difficile de mériter quelque chose dans le football, mais dans ce cas c’était comme ça. Parce que les hommes de Luis Enrique avaient le ballon, ils l’ont fait leur pendant une grande partie du match et ont pris l’avantage sur le tableau d’affichage. De plus, la France avait besoin de l’aide d’arbitres pour devenir championne de l’UEFA Nations League.

La première mi-temps a été clairement dominée par les Espagnols, qui ont pris le ballon et ont transformé l’herbe de San Siro en un tour géant. Le problème est que, comme cela arrive dans les tours, il semblait que le but de Lloris n’existait pas non plus. Ferran Torres a essayé dans tous les sens de l’aile droite, laissant le centre pour Sarabia, quelque peu perdu.

En défense, Èric Garcia a donné une « master class » sur la façon d’arrêter Mbappé, qui n’a pas pu quitter une seule fois le footballeur du Barça. Avec anticipation et intensité, l’attaquant du PSG n’a rien fait. En fait, la France n’a pas très peu dérangé le but d’Unai Simón, mais, oui, l’Espagne manquait, en plus d’avoir le ballon, de plus de mauvais sang en attaque.

Oyarzabal a volé le portefeuille d’Upamecano en seconde période pour ouvrir le score, mais Benzema a égalisé au bout d’une minute et Mbappé, clairement hors-jeu, a profité du cadeau de l’arbitre pour renverser le score. L’Espagne a essayé désespérément sans succès.