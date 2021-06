Le 1×1 d’Espagne-Pologne

L’Espagne a joué un match, encore une fois, correct contre la Pologne. Sûrement assez pour gagner. Cependant, Il a encore péché de ce qui pèche depuis des semaines : le manque de but.

Morata, l’un des meilleurs de l’équipe, a vu la porte et a mis fin au sort qui a lié son talent. Il avait l’air frais et vif et a réussi à attraper un centre de Gerard Moreno pour ouvrir le score. Non pas qu’il y ait eu beaucoup plus d’occasions, mais il manquait de force pour le créer et le croire.

En seconde période, Lewandowski était plus vivant que Laporte pour égaliser le match et, sur le jeu suivant, un piétinement sur Gerard Moreno a été sifflé par le VAR en guise de penalty. Le même joueur l’a envoyé au bâton et Morata n’a pas touché le rebond.

Le penalty a beaucoup affecté l’équipe, qui a semblé baisser les bras et n’a pas appuyé assez fort à la recherche du deuxième but, la victoire, qui n’est jamais venue.

Ce sont les notes des internationaux espagnols contre la Pologne: