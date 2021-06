Le 1×1 d’Espagne-Portugal

L’Espagne et le Portugal sont à égalité lors du premier match amical pour préparer l’Eurocup. Les hommes de Luis Enrique avaient le ballon et les meilleures chances, mais ils n’ont réussi à terminer aucune des arrivées dans la zone portugaise.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Morata avait les meilleures chances de battre Rui Patricio, mais il n’avait aucun but malgré ses efforts dans tous les sens. En défense, les Espagnols ont peu souffert, même si Cristiano en tête était sur le point de battre Unai Simón en seconde période. Le gardien portugais a évité le but de l’Espagne dans les dernières minutes avec un coup franc servi par Koke que Ferran Torres a légèrement complété. Luis Enrique a fait de nombreux changements en seconde période pour répartir les efforts.

Morata a marqué à la dernière minute avec un ballon qui a touché la barre transversale.

Ce sont les notes des joueurs de l’équipe espagnole contre le Portugal:

UNAI SIMÓN (5) Douteux

Malgré le fait qu’il a fallu beaucoup de temps au Portugal pour arriver dans sa zone avec clarté, le gardien basque a montré trop de doutes dans ses actions. Luis Enrique lui fait confiance pour le onze de départ, mais il doit offrir plus de sécurité. Il l’a joué dans la petite zone avec une coupe très dangereuse.

MARCOS LLORENTE (7) Puissant

Situé sur le côté droit, il a fait une démonstration de puissance physique sur l’aile droite. Il est venu par derrière comme un avion terminant chaque jeu avec une croix ou se combinant avec Ferran Torres. Sa polyvalence, un cadeau.

LAPORTE (6) Rapatrié

Il a fait ses débuts en accord avec Luis Enrique pour son appel. Il offre expérience, sécurité et force. En outre, il a également montré des moyens dans la sortie du ballon. Il peint un footballeur important en Eurocup. Il a demandé le changement par mesure de précaution.

PAU TORRES (7) Roulé

Situé au centre gaucher, il a su stopper les quelques arrivées du Portugal haut et en avance. La seule fois où ils l’ont battu s’est soldé par un but de Fonte, qu’il a terminé après s’être mis dans le dos du défenseur central espagnol. Il a pris le ballon facilement et sans jamais le tirer au sort.

GAYÁ (6) Conservateur

Peu a été prodigué en attaque car le groupe appartenait à Sarabia, qui était le plus dangereux en attaque, mais c’était un frein pour les montées sur le côté. En défense, il a réussi à stopper les arrivées de Semedo.

BUSQUETS (6) Triés

Il connaît tous les secrets du poste qu’il occupe et apporte l’équilibre, avec son influence, dans toutes les lignes. Toujours prêt à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin, celui de Badia del Vallès exerce son capitanat sur le terrain avec leadership.

THIAGO ALCÁNTARA (6) Retenu

Il manquait de ballons pour donner une plus grande continuité à son football, qu’il montrait par intermittence. Bien sûr, tout ce qu’il fait, il le résout avec jugement et avec la volonté de nuire à son rival.

FABIÁN RUIZ (7) Dynamique

Actif et intense dès la première minute, il a été le milieu de terrain qui a le mieux occupé les espaces, faisant le lien avec la ligne d’attaque. Sarabia a profité de sa clairvoyance en recevant des balles toujours avec un avantage.

FERRAN TORRES (7) Incisive

Chaque fois que je recevais des choses, des choses arrivaient. Situé sur l’aile droite, il était une nuisance constante pour les Portugais avec ses arrivées. Intelligent dans toutes ses actions, il travaillait aussi au besoin sur des tâches défensives.

MORATA (6) Tailleur de pierre

Il a travaillé au coup par coup en cherchant à éroder les centraux portugais, qui vont rêver de lui. Il s’est offert court, long, dans les centres de la bande et n’a évité aucun combat. Bien sûr, il manquait de visée et de force dans les options qu’il avait dans la région. Il a touché la barre transversale à la 91e minute.

SARABIE (6) Décroissant

Du plus au moins, il a bouclé une très bonne première mi-temps, étant le plus dangereux d’Espagne avec ses arrivées sur l’aile gauche. Dans la seconde moitié, sa performance a quelque peu baissé et il est apparu beaucoup moins.

ILS ONT AUSSI JOUÉ :

RODRI (6) Contemporain

Il est parti pour Busquets pour jouer la dernière demi-heure. Il maintenait l’ordre au centre du terrain, mais était quelque peu timide en générant des actions offensives.

Connecteur PEDRI (6)

Cela rend tout si simple que cela semble facile. Il se déplace sur l’herbe comme s’il flottait. Il ne perd pas un ballon.

ERIC GARCIA (6) Solvant

Il est entré par Pau Torres et a gardé le ton malgré le fait que le Portugal ait appuyé autre chose dans la dernière demi-heure.

GERARD MORENO (6) Tranchant

Luis Enrique a ordonné son entrée pour offrir son aide à Morata, très seul au point d’attaque. Ils n’ont pas réussi à s’associer clairement.

KOKE (7) Sobrado

En quinze minutes, il a donné une master class sur la façon de jouer au milieu de terrain.

DIEGO LLORENTE (6) Rafraîchissement

Il entra par Laporte, qui avait demandé le changement par précaution. Il a joué les dix dernières minutes.