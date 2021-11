Le 1×1 du Barça contre Hoffenheim

17/11/2021

Le Barça de Jonatan Giráldez a remporté sa quatrième victoire en quatre matchs dans cette édition de la Ligue des champions et se qualifie pour les huitièmes de finale en toute sérénité. Dans une autre exposition de football et de succès, les Catalans ont battu l’Allemande Hoffenheim emmenée par Alexia, Aitana et une Fridolina Rolfö qui a distribué deux passes décisives.

Sandra Paños (6) : récupérée. Il est revenu dans le onze de départ après avoir surmonté son malaise physique. Elle n’était pas qu’une spectatrice de plus comme dans le match de Johan Cruyff mais elle n’a pas fait trop d’efforts.

Leïla (6) : Incursive. De moins en plus. Bien mieux en seconde période où ses incursions offensives ont généré le danger. Aussi attentif à la couverture de Mapi et Paredes.

Paredes (9) : Créateur. Compte tenu du peu de tâches en défense, l’ancien PSG a été déterminant lors de la rupture des lignes allemandes. Ses longs déplacements sont un délice à regarder. Au pied de tous et toujours à la recherche du dos des défenseurs. Il a terminé son grand match en marquant le troisième but d’une belle tête.

Mapi León (8) : Anticipateur. Contre Levante, il a donné une « masterclass » pour anticiper le rival. Contre Hoffenheim plus ou moins la même chose. Si les Allemands n’ont pas créé plus, c’est en grande partie à cause de cela. Il a également servi le corner du but de Paredes. Quel couple ils sont.

Jana (7) : Ignifuge. Intense dans tout, surtout dans la section défensive. Cependant, il était erratique dans la prise de décisions avec les passes mais continue d’ajouter des minutes pour grandir. Il a même joué le rôle d’arrière gauche dans les dernières minutes.

Aitana (8) : Intelligent. Quand il a vu qu’à l’intérieur il se heurtait encore et encore au mur allemand, il s’est jeté davantage dans la bande et là il a généré le danger sans s’arrêter. Elle a eu deux occasions en première mi-temps et comme elle a vu que dès la deuxième ligne elle entrait seule, elle en a profité pour marquer le troisième but déjà en seconde mi-temps.

Engen (5) : Vague. Il a eu l’opportunité de débuter et était peut-être le moins participatif au centre du terrain. Le Norvégien continue d’ajouter des minutes nécessaires pour entrer dans la dynamique. Temps.

Alexia (9) : Magique. S’ils ne lui donnent pas le ballon d’or, ce sera une injustice. Encore un match musée pour le milieu de terrain du Barça. Le capitaine a inventé le penalty qui a ouvert la boîte. Elle-même était chargée de le jeter avec une classe qui ne s’achète pas. C’est inné. Le moteur de l’équipe un jour de plus.

Crnogorcevic (8) : Centrage. Il a avancé sa position et le Suisse est revenu pour agir comme ailier. Il en avait marre de mettre des balles dans le pot qui, bien qu’elles soient très dangereuses, ne pouvaient pas se connecter avec un tir et un but ultérieur. Elle l’a fait à la 90e minute.

Rölfo (9) : Exceptionnel. La Suédoise a signé l’une de ses meilleures performances avec le maillot du Barça. Il était dans chacun d’eux, il a échangé des positions avec Jenni Hermoso et a agi en tant que « 9 » à plusieurs reprises. Elle a eu d’innombrables occasions claires et a laissé d’innombrables détails en plus d’être la troisième assistante de but. Ils ont annulé un but pour hors-jeu.

Jenni Hermoso (6) : Off. Il a eu une tête dans la première moitié du genre qui le frappe dans 99 des 100 tentatives. Cette fois, c’était à son tour de sortir. Elle a été remplacée en seconde période par Mariona Caldentey.

Remplacements

Claudia Pina (8) : Actif. Il a généré le quatrième but.

Mariona (7) : Bienvenue. Une fois les délais respectés, les Baléares sont revenues au jeu et à un haut niveau.

Andrea Pereira (6) : Conforme. Il a été laissé par Irene Paredes.

Mélanie (6) : Relais. Il a continué avec le poids offensif de Leila.

Torrejon (8) : Buteur. Il a encore été mouillé en Ligue des champions.