09/12/2021

Le à 22:16 CET

Le Barça n’a eu aucun mal à répéter une brillante performance à l’Emirates Stadium, les mêmes qui l’ont amené à se qualifier comme premier du groupe en Ligue des champions féminine, et ils ont endossé Arsenal 0-4 dans leur fief pour laisser les Gunners à la deuxième place.

Aitana a ouvert la clé à 22′ avec un but qui a précédé la domination totale des Catalans. Jenni Hermoso a marqué les deuxième et quatrième, étant l’un des points forts de l’équipe culé. Égal à Fridolina Rolfö, qui a marqué un but d’anthologie et a également signé une passe décisive.

Chiffons (7) : Témoignage. Il a répondu correctement lorsqu’il a été sollicité par l’attaque du « tireur ». Cela a aussi beaucoup aidé à sortir le ballon du fond du terrain.

Marta Torrejon (8) : Infatigable. Le couloir de l’aile droite n’a pas eu une minute de pause lorsqu’il était sur le terrain, soulevant la bande et envoyant des balles dangereuses dans la zone.

Murs (7) : Solide Sans faire grand bruit, le défenseur a effacé toute trace d’attaque d’Arsenal et était une assurance-vie pour l’arrière.

Pereira (7) : Verrouiller. A l’image de leur duo, ils ont rendu l’arrière-garde du Barça impénétrable par leurs interventions. Match sans faute pour elle.

Rölfo (9) : Chiffre. Un grand but d’un film avec la jambe la moins adroite et une passe décisive l’ont élevé dans la catégorie des plus remarquables. Exemple de tout faire et de bien le faire.

Aitana (9) : Talent. Rien ne décrit mieux le milieu de terrain, qui a ouvert la boîte d’un coup individuel après avoir récupéré le ballon en raison d’une bévue de la défense d’Arsenal.

Alexia (8) : Classe. Arborant ses galons, la capitaine dominait les cordes du culé core et était le phare de l’équipe de Jonatan Giráldez.

Marionne (7) : Délibéré. Bien que ce ne soit pas son match le plus brillant, il a tout essayé pour blesser le but de Zinsberger, mais n’a pas pu marquer.

Crnogorcevic (7) : Support. La force physique de la Suisse lui a permis de s’imposer dans le jeu de mêlée contre les minces défenseurs britanniques, aidant à garder le ballon à plus d’une occasion.

Belle (9) : Efficace S’ils cherchent un but au Barça, ils devraient appeler Jenni. Une fois de plus, il a montré son efficacité face au but adverse et a inscrit un doublé qui aurait pu être un triplé sans les arrêts de Zinsberger.

Martres (7) : Intermittent. La Hollandaise a eu ses avantages et ses inconvénients lors du passage à Emirates. Il n’a pas fini de rencontrer et Giráldez l’a changé dans la deuxième partie.

Hansen (8) : Révulsif. Il est venu en voulant montrer qu’il est là pour rejouer avec l’équipe du Barça, et il n’a pas déçu : aide pour terminer la victoire à Londres.

Fernandez (7) : Étincelle. Il est entré sur le terrain pour maintenir l’avantage et la pression sur un terrain rival, et il l’a fait. Ils pourraient chuter davantage sans les interventions du gardien rival.

Engen (7) : Domaine. De même avec le Norvégien, sautant du banc pour mettre le milieu de terrain rival dans sa poche.

Leila Ouahabi (sc): Peu à prouver dans ses dix minutes sur le terrain.

Serrano (sc): Il est entré dans le dernier 5′ et est à peine entré en contact avec le ballon.