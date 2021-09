Le 1×1 du Kosovo – Espagne

08/09/2021 à 22:34 CEST

L’Espagne a joué contre le Kosovo un match qui manquait de précision, mais qui s’est terminé de la meilleure des manières. L’Espagne n’a pas mal joué, mais pas bien non plus. Cela signifie que la victoire 0-2 était un résultat juste car La Roja méritait de gagner, mais ne méritait pas de le faire confortablement. Ceux de Luis Enrique laissent le Kosovo indemne et grandi, quoique plus pour le classement que pour ce qui était offert sur l’herbe.

Fornals, le meilleur sur le terrain de jeu, a été celui qui a le plus contribué de l’aile gauche au cours de la première mi-temps, dans laquelle, en plus, il a réalisé un but avec son pied gauche qui a servi à ajouter trois points vitaux. Il était difficile pour l’Espagne de trouver des lacunes dans une défense dense et contre un rival qui est venu deux ou trois fois clairement contre Unai, un autre des faits saillants du parti.

Puis Ferran Torres, un autre de ceux qui contribuent toujours (et beaucoup) a clôturé la victoire avec un but de l’extérieur de la surface qui devait être revu pour un éventuel hors-jeu par le VAR.

La qualification pour la Coupe du monde au Qatar est à nouveau entre les mains de l’Espagne

UNAI SIMÓN, CONNECTÉ (8)

Avant que Fornals n’ouvre le score, le Kosovo est arrivé à deux reprises dans sa zone avec pratiquement aucune opposition. Très attentif, il a vaincu le danger en faisant preuve de solvabilité et de concentration. Il a sauvé l’égalité avec dix de la fin avec une grande main.

LLORENTE, MINIMISÉ (6)

Après son grand match contre la Géorgie, Luis Enrique est revenu le placer sur le côté, où il a perdu en efficacité et sa contribution a chuté. Malgré cela, il a cherché à être important dans l’équipe à partir d’un poste moins important. Il est monté au centre du peloton la dernière demi-heure, même si la dynamique était déjà difficile à changer.

LAPORTE, PUISSANT (6)

Il a corrigé, joué, subi Iñigo Martínez et transpiré pour garder son sang-froid. Il n’a pas été facile de se remettre d’un tel cadeau pour le Kosovo, mais le défenseur central a toujours été sérieux, assurant une sécurité à une défense quelque peu inconstante.

IÑIGO MARTÍNEZ, TRÉMULO (5)

Il a commis des erreurs impardonnables qui, contre un adversaire puissant en attaque, auraient sans aucun doute signifié des buts encaissés. Le Kosovo n’a bénéficié que de ses indécisions, mais heureusement sans succès.

RÉGUILÓN, IN DÉCIDÉ (5)

Ni l’un ni l’autre. Il a manqué de courage pour submerger le Kosovo par la bande et de plus de force pour miser sur la défense sans fissures. Leur contribution était rare, incohérente et improductive.

BUSQUETS OFFICIELS (5)

Attentif à tout ce qui se passait autour de lui, il s’est consacré à exercer en tant que milieu de terrain sans risquer, en essayant de ne pas perdre de ballons et en arrêtant le rival de sa zone. Il faut lui en demander plus car il a du football à s’ennuyer.

KOKE, PICAPEDRERO (5)

Libéré dès le début des tâches défensives, il s’est efforcé d’assurer une plus grande circulation du ballon dans les zones proches de la zone du Kosovo. Il y avait peu de places et il était difficile de trouver des lacunes.

CARLOS SOLER, STRESSÉ (5)

Il n’a pas brillé comme lors des deux rencontres précédentes, même s’il a commencé le but de Fornals par une passe à Morata. Il contribue toujours, même s’il a fini par être remplacé. Il était entouré à tout moment de rivaux et cela coûte donc cher.

FERRAN TORRES, SOLVANT (7)

Un de ces footballeurs qui contribue toujours, qui comprend le jeu et qui, où qu’il joue, sait exactement quoi faire. N’était-ce pas votre meilleur jeu ? Non. Faut-il toujours jouer ? Oui, il était d’accord avec cet argument lorsqu’il a fermé le score d’un tir de l’extérieur de la surface. Grand.

MORATA, EN CAGE (7)

Quand le but n’est pas tout, Morata est là pour honorer le bureau de l’avant-centre. Il a travaillé sans relâche et sans rien demander en retour pour l’équipe. Le ballon est sorti de ses bottes pour que Fornals ouvre le score. Parfois, ce que vous ne voyez pas, c’est beaucoup, surtout quand tout un pays vous entoure.

FORMULAIRES, CULTIVÉS (8)

Ce n’est pas seulement le but, ça aussi. C’est tout ce qu’il a fait avant et après. Il ne s’est pas arrêté, il n’a pas donné de ballon perdu, il a repris l’aile gauche et poussé ses coéquipiers vers le but rival. Un match de Fornals très courageux qui a été couronné par un superbe but.

ADAMA, COMPRESSIF (6)

Il a joué la dernière demi-heure et son rôle était, avec le score en sa faveur, de mettre le Kosovo dans sa zone. Il s’exécuta car sa présence contraignait la défense locale à intensifier ses fonctions. Malgré cela, il a beaucoup ajouté.

AZPILICUETA, NÉCESSAIRE (6)

Surtout pour Llorente d’avancer et de revenir au centre du terrain, où son football grandit et gagne des nuances qui améliorent l’équipe espagnole.

SARABIE, SOBRE (5)

Il est entré par Morata, très usé, pour apporter fraîcheur, poumons et jambes. Il n’a pas fini de donner tout ce qu’on lui avait demandé.

ALBIOL, RAFRAÎCHISSEMENT (-)

Il a quitté les huit dernières minutes et a pu célébrer le but de Ferran Torres sur le terrain.

MIKEL MERINO, CONSISTANT (-)

Du centre du terrain, il a contribué bloc et granit dans les dernières minutes.