Le ’20’ est plus motivé en courant à domicile

15/05/2021 à 18:07 CEST

La météo, la météo, la pluie, l’humidité, encore une fois l’incertitude planera sur la célébration du Grand Prix de France de la moto (11h00, DAZN et Movistar), sur la piste traditionnelle, cinéphile et populaire du Mans où aujourd’hui , bien sûr, les jeunes français Fabio Quartararo (Yamaha, 1.32.600 minutes), principal favori pour conquérir cette année le titre porté par le majorquin Joan Mir (Suzuki), a atteint la “ pole position ” dans un dernier tour suicidaire, avec la piste avec quelques plaques d’eau, répétant, non seulement celle réalisée sur cette même piste l’année dernière, mais les deux précédentes dans le World-2021 , Eh bien, le «Diablo» était déjà le leader de la grille à Portimao et Jerez, où son bras droit a été saisi quand il allait gagner.

Récemment opéré pour un syndrome des loges du bras droit, Quartararo a fait un formidable dernier tour («J’étais sur le point de tomber dans quelques virages où il y avait de l’humidité ou des taches d’eau & rdquor;) et je partagerai la première ligne avec le Catalan Maverick Viñales (Yamaha, 1.32.681) et l’Australien Jack Mille (Ducati, 1.32.704), qui vient de s’imposer sur le circuit de Jerez après 82 grands prix sans victoire. La deuxième rangée sera composée de Franco Morbidelli (Yamaha), Joahnn Zarco (Ducati), qui veut gagner à domicile, et un extraordinaire Marc Márquez (Honda), qui non seulement était à moins d’une demi-seconde du poleman, mais aussi, qui entrait dans les trois dernières minutes, lorsque la piste s’est asséchée, a été celui qui a mené le classement après avoir été le plus rapide du matin, dans l’entraîneur FP3.

Le jour de demain est très incertain, non seulement à cause de la météo, car une chose est qu’il tourne à sec et une autre, très différent, qu’il pleut ou que la piste soit mouillée, humide, car il y a des pilotes dans ces conditions, surtout, Meunier et MM93, où ce sont de vrais sangliers. «Je me sens très à l’aise sur cette piste et, bien sûr, je ne détesterais pas si c’était une course mouillée, même si c’est mieux sec pour tout le monde, dit l’Australien. «Si les conditions sont variables, tout peut arriver, bon et mauvais», souligne-t-il. Marquez. «Je suis prêt pour n’importe quelle course et surtout heureux car, pour l’instant, mon bras droit répond très bien à la récente opération», dit-il. Quartararo.

Ce que vous ne pouvez pas manquer non plus (11h00), c’est la course Moto3, car la grille est, en effet, dirigée par Andea Migno (Honda), mais fermer la septième rangée, oui, oui, en 21e position sur la grille est l’immense et audacieux Pedro Acosta (KTM), qui a connu un week-end irrégulier, mais qui a déjà montré qu’elle pouvait gagner en partant en dernier et même depuis la porte de son atelier.