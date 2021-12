Le 2021 de Courtois, l’autre héros de Madrid

24/12/2021 à 12:44 CET

Thibaut Courtois s’est imposé en 2021 comme l’une des clés de l’équipe de Carlo Ancelotti. Après la grande année de Karim Benzema, le Belge est devenu l’autre pilier d’une équipe, qui malgré la clôture de l’année sans titre, dit au revoir avec toutes les aspirations pour 2022.

Courtois a réalisé une autre belle performance lors du dernier match de l’année à San Mamés, où un nouveau record a été noté dans son casier avec le t-shirt blanc. Courtois a établi un record de 538 minutes sans défaite. C’est la cinquième meilleure note de l’histoire du Real Madrid. Le record est détenu par Iker Casillas avec 952 minutes en 2014, suivi de Buyo avec deux séquences de 658 minutes en 1995 et 542 en 1986.

De plus, le Belge, après avoir déjà disputé la moitié de la Ligue (19 matchs, bien qu’ayant répété deux fois contre l’Athletic), Courtois n’a encaissé que 16 buts, avec en moyenne moins d’un but encaissé par match (0,8 par match), le meilleur de la compétition.

Jusqu’en 2026

Le gardien belge a joué un rôle clé pour que le Real Madrid se positionne en tête du championnat et se classe premier de son groupe en Ligue des champions, où il sera mesuré avec le PSG en huitièmes de finale.

Désormais, il est indiscutable dans le but et aussi dans les vestiaires, où il a gagné le respect de ses coéquipiers et fait partie des voix autorisées. Cette performance a été récompensée par les dirigeants madrilènes, que l’été dernier son contrat a été prolongé jusqu’en 2026.